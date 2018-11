Spôsob, akým sú zvieratá pre kožuchy zabíjané, je hanbou ľudskej rasy, hovorí slávny Gaultier

Ikonický návrhár Jean Paul Gaultier (66) sa svojím rozhodnutím pridal k značkám, akými sú Gucci, Versace, Galliano, Armani, Ralph Lauren, Michael Kors, Vivienne Westwood, či Stella McCartney. Radosť neskrývali ani v organizácii, ktorá sa zasadzuje o práva zvierat. PETA vraj už dlhšie vyvíjala iniciatívu, aby Gaultier prestal pracovať s kožuchmi. Väčšina ľudí vraj nechce nosiť veci, ktoré pochádzajú zo zvierat predtým chovaných v hrozných podmienkach.

Kravitz to zdedil

Napriek tomu však pravé norkové kožuchy, či výrobky zo striebornej líšky považujú mnohé hviezdy za luxus pre horných desaťtisíc. Zoznam tých, pre ktorých kožuch nie je problém, je stále rozsiahly: Catherine Zeta-Jones, Halle Berry, Kate Moss, Miley Cyrus, či dokonca aj Rihanna. Spevák Lenny Kravitz obhajuje svoje rozhodnutie nosiť kožušiny – genetikou! „Moja prababička bola Indiánka z rodu Cherokee. A pre Indiánov nebolo lovenie zveri a následné spracovanie kože zabíjaním. Mám nejaké staršie kožuchy!“ vysvetľuje ikonická hviezda.

Proti bola jedna z najkrajších speváčok sveta Natalia Imbruglia. Tej svojho času na reklamných fotografiách prsia zakrýval živý zajac menom Topsy. „Skúste mu povedať, že mu kožušinu chcete len ostrihať. Zajacom a ďalším zvieratám ubližujú a zbavujú ich kože zaživa. Bojkotujte všetky kožušiny,“ znel slogan kampane, ktorá sa stala aj súčasťou svetového koncertného turné austrálskej speváčky.

Nahé bojovníčky

Pravé kožušiny teda viacerí svetoví návrhári zo svojho portfólia buď celkom vyradili, alebo ich nahradili umelými. Občas sa na mólach nejaký kožuch objaví, okamžite však vyvolá obrovskú vlnu negatívnych reakcií. Medzi najväčšie odporkyne z celebritných radov patria módna návrhárka a vegánka Stella McCartney a možno prekvapivo aj herečka Pamela Anderson. Tá sa dokonca viackrát nechala nahá zvečniť v kampani za práva zvierat. Veľkú kampaň proti kožuchom absolvovala záchranárka zo seriálu Baywatch v Číne. Nahá na plagáte, s obrázkom s padajúcim snehom a heslom v čínštine: „Studené ramená nie sú nič oproti bolesti, ktorú cítia. Prosíme, nenoste kožušiny.“ Pamela sa objavila aj na čínskych telefónnych a bankomatových kartách a na tlačovkách bola veľmi rázna: „Obyvatelia Číny si zaslúžia dozvedieť sa o utrpení zvierat, ktoré zabíjajú pre kožušinu, keď sa dozvedia, že zvieratám dávajú elektrošoky, topia ich, dobijú na smrť a zaživa stiahnu z kože, uvedomia si, aká je kožušina nechutná. Prídu na to, že nosenie kožuchov nie je prejavom módnosti ani luxusu.“

Spokojná BB

Z tohto dôvodu sa v štúdiu vyzliekli aj ďalšie známe tváre. Predstaviteľka agentky Scullyovej zo seriálu Axty X Gillian Anderson vraj takisto váhala len chvíľu a s nahotou za dobrú vec nemala najmenší problém speváčka Pink, ktorá na sociálnej sieti odkázala, že bude radšej celkom nahá, než aby si na seba navliekla kožuch. Spokojná je aj legendárna herečka Brigitte Bardot, ktorá sa ako vôbec prvá verejne známa osoba začala angažovať v tejto otázke. Niektoré hviezdy idú ešte ďalej. Americká pop hviezda Ke$ha vytvorila vlastnú módnu kolekciu z umelej kožušiny. Ke$ha síce tvrdí, že neodsudzuje Lady Gaga za to, že sa oblieka do mŕtvych zvierat, ale sama by si vraj na seba nič podobné nikdy nedala.