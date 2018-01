Stratila sa z očí: Erika Judínyová odhalila pravdu o jej skrývaní!

Kedysi ste ju mohli stretnúť na každej spoločenskej akcii. To, že moderátorka vymetala večierky, patrilo k jej práci, keďže s mikrofónom v ruke spovedala respondentov do relácie Smotánka. Tá si už roky drží vysokú sledovanosť, no Erika sa z nablýskaných párty vytratila.

Prečo vás už nevídať na večierkoch? Máte plné zuby slovenskej „smotánky“?

Smotánku robím od septembra 2005. Začínala som ako redaktorka v roku 1998 a myslím, že po akciách som sa nachodila naozaj dosť a výdatne. Teraz vidím lepšiu formu sebarealizácie v tom, že sa venujem postprodukcii. Mám skvelých redaktorov, vedia mi priniesť fantastické témy. Ja to koordinujem a venujem sa príprave relácie. Za trinásť rokov sme prešli rôznymi zmenami a snažíme sa robiť Smotánku pestrejšie. Pôsobnosť sme rozšírili o Česko, pretože slovenského diváka veľmi zaujímajú známe české tváre najmä zo sedemdesiatych a osemdesiatych rokov. Snažím sa dať dokopy zaujímavý obsah, aby pritiahol diváka k obrazovke. Je to veľa roboty, ale našťastie, darí sa. Napokon, ako jedna z mála sa Smotánka vysiela od začiatku fungovania televízie.

Oproti minulosti je v relácii veľa vecí z archívu. Sedíte teda viac v strižni ako na večierkoch...

Našťastie, mám na tieto veci dobrú pamäť. Už ako malé dieťa som nasávala informácie, ktoré boli vtedy dostupné z takzvaného, aj keď neviem, či v sedemdesiatych rokoch sa to tak dá nazvať, šoubiznisu. Visela som na starých silvestrovských programoch, mám všetko napozerané. Televízia Markíza za roky nazbierala slušný archív a mám o ňom dobrý prehľad. Darí sa odtiaľ čerpať zaujímavé veci. Rubrika Retro, ktorú som zaviedla asi pred piatimi rokmi, má veľký ohlas.

Keďže som Smotánku postupne spestrovala a snažím sa ju skvalitňovať, je to oveľa náročnejšie. Koľko trvá vaša sezóna?

Je to od polovice februára do polovice júna a potom od septembra do polovice decembra. Štyri mesiace, keď mám voľno, sa snažím využiť na relaxáciu a najmä na stretávanie s blízkymi. Od šoubiznisu nevypnem, spoločenský život ide ďalej, aj keď mám voľno, takže som v podstate stále v pohotovosti.

Šichta „v bani“ sa u vás začína o pol siedmej ráno. Kedy chodíte domov?

Často som v Markíze do šiestej večer. V piatky kompletizujeme reláciu, robím moderátorské vstupy, takže prídem domov aj o jedenástej.

