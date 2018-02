Otec Nasti Kuzminovej si servítku pred ústa nedal: Pre TOTO moja dcéra nezískala dve medaily

Nasťa Kuzminová má obrovskú radosť. Po obrovskom sklamaní z rýchlostných pretekov na 7,5 kilometra, ktoré sa jej nevydarili, sa opäť usmieva. Stíhacie preteky na 10 kilometrov dopadli celkom inak - Nasťa si dobehla pre striebro. Spokojnosť je obrovská, emotívna Nasťa sa poďakovala fanúšikom za to, že ju neprestali mať radi ani po jej nešťastnom šprinte.

Do radosti sa ale mieša trpkosť z toho, že do Kórei nemohol kvôli zákazu pricestovať aj jej brat, ruský biatlonista Anton Šipulin. Povedala to otvorene. „Veľmi mi tu chýba. Bol posledným človekom, s ktorým som hovorila pred odletom do Kórei. Anton ma prosil aby som vyhrala dve medaily – jednu pre seba, a jednu pre neho,“ povedala pre sport-express.ru.

Aspoň medailičku

Keďže získala medailu „len“ jednu, bola namieste otázka, pre koho teda je. „Medaila je hlavne pre moje deti. Boli veľmi nešťastné, keď som nevyhrala v šprinte. Pred mojím odchodom mi povedali: Mami, no privez nám aspoň nejakú medailičku,“ povedala mama Jeliseja a Olívie.

Medailu venovala rodine, blízkym, kolegom a všetkým tým, ktorí ju podporujú, nech by sa dialo čokoľvek – v dobrom aj v zlom. „V športe sa nie vždy zadarí len víťazstvo. Treba vedieť padať a opäť vstávať. Táto medaila je pre tých ľudí, ktorí mi pomáhajú vstávať,“ dodala.

Nechápu to...

S Nasťou sú v Pjongčangu okrem jej manžela trénera v jednej osobe Daniela Kuzmina aj jej rodičia. Keď sa jej novinári opýtali, či sa ťažko rozhodovali cestovať do Kórei, keďže jej bratovi a ďalším ruským športovcom Športový arbitrážny súd predsa len zakázal štartovať na olympiáde, odpovedala: „Bolo to pre nich veľmi ťažké rozhodovanie.“ Na chvíľu popustila uzdu emóciám, keď dodala: „Oni doteraz nemôžu pochopiť, prečo sa to stalo...“ Rýchlo sa však spamätala: „Och, teraz nahovorím zbytočnosti…“ A opravila sa: „Rodičia sú veľmi radi, že sem pricestovali, myslím si, že neľutujú. Aj keď tu Anton nie je, sľúbili mi, že ma budú podporovať dvojnásobne.“

Otec to povedal naplno

Nasťa po dobehnutí do cieľa ako prvé utekala objať sa so svojimi rodičmi, ktorí doslova skákali na tribúne s ruskou zástavou.

Vladimír Šipulin netajil, že čakali od dcéry medailu aj v šprinte, ale myslí si, že okrem nepriaznivého počasia a vetra, sa mohlo pod jej výkon podpísať aj niečo iné: "Veľmi silno prežívala to, čo sa stalo bratovi. Vidíte, na prvom mieste je dnes v športe politika... Predtým to bol čistý šport, dnes sú to akési hry..."

Priznal tiež, že veľmi rozmýšľali, či z Ruska do Pjongčangu vôbec pocestujú. Práve kvôli zronenému Antonovi. Dokonca aj vrátili kúpené letenky! "Keď sa ale o tom dozvedel Anton, reagoval: Rodičia, spamätajte sa, veď tam máte dcéru! Sú to jej posledné olympijské hry. Dobre, mňa nepustili, ale vy predsa môžete cestovať. Podporte Nasťu a našich, ktorí tam predsa len budú... Sme radi, že sme nakoniec prišli," povedal pre sport-express.ru.

Nepozeral olympiádu

Vladimír Šipulin netajil, že sklamaný a nahnevaný Nastin brat ani nepozeral olympiádu, a rodičia mu ani fotografie neposielali, aby ho zbytočne nedráždili. No keď Nasťa dobehla do víťazného cieľa, predsa len mu poslali šťastný spoločný záber. Hneď sa ozval.

Nasťa prezradila, že po nevydarenom šprinte jej Anton napísal, že jej verí, že urobí to, prečo tam išla. Stalo sa!

Biatlonista Anton Šipulin odkázal nedávno verejne kompetentným: "Intrigy nezlomia moje odhodlanie vyhrávať! To, že som nemohol cestovať na olympiádu ma posilnilo. Hneď na prvých pretekoch dokážem, že Medzinárodný olympijský výbor nekonal správne. Ukážem všetkým, kto je kto v biatlone!“. Rodičia ho budú v každom prípade podporovať.