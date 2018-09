Lujza Garajová - Schrameková ukázala chalupu: Bude v nej aj strop z plechoviek od piva

V relácii Na chalupe privítala televízny štáb s moderátorkou Katarínou Jesenskou aj herečka a stand-up komička. Nie však vo vlastnom dome, ale u rodičov. „Nie som pravá chalupárka, ale keď som u rodičov, užívam si prírodu a oddych, takže toto je to miesto, ktoré považujem za chalupu,“ vysvetlila na úvod. Priznala, že nie je typ, ktorý niečo majstruje, jednoznačne vyniká v oddychovaní. U rodičov má síce odložený kredenc, ktorý si zaumienila zrenovovať, ale nepohla s ním už dva roky. Začala odstraňovaním starého náteru, po troch hodinách driny ju seklo. „Odvtedy mám stále výhovorky, že nemám náradie alebo niečo,“ priznáva s úsmevom. Pred kamerami však sľúbila, že ho dokončí.

Kus histórie

Podľa všetkého sa Lujza veľmi „nepotatila“, jej otec Juraj Schramek je totiž zanietený domáci majster. Na pozemku, kde stojí chalupa, ktorú Lujzini rodičia obývajú celoročne, je ešte jeden domček. „Kedysi dávno v ňom bývala pani, ktorá mala šesť detí, a spolu tam žilo deväť ľudí. Bez elektriny, bez vody… Niekedy sa tak bývalo,“ hovorí Lujza a dodáva, že to vysvetľuje aj svojim deťom. Domček bol na zbúranie, ale Schramekovcom bolo ľúto zrovnať kus histórie so zemou. Lujzin otec sa pustil do práce, vymenil okná, dvere a stavbu zrekonštruoval. „Napríklad omietka je ,uťapkaná‘ rukami, žiadna murárska technika,“ ukázal pyšne pán domu.

Super „výhovorka“

Teraz vymýšľa ešte jednu vychytávku – izolovanie stropu prázdnymi plechovkami od piva. „My si z ocina robíme žarty, že to nie kvôli izolácii, ale aby si mohol kupovať pivo,“ dopĺňa otcove plány Lujza. Juraj Schramek ochotne vysvetlil aj techniku ukladania plechoviek. „Plechovky sa naskladajú na seba, jedna vedľa druhej, zaleje sa to odľahčeným betónom s polystyrénom a vytvorí sa súvislý panel. Ten spôsobí, že v lete sa dom neprehrieva a v zime sa rýchlo vykúri.“

Podelené úlohy

Aj v dome urobil Juraj Schramek kopu vecí vlastnými rukami. Napríklad schodisko. Presnú maketu si najskôr vyrobil z polystyrénu. „Nikdy som neverila, že tu budú schody, keď som tu všade videla ten polystyrén,“ smeje sa Lujzina mama Oľga. Ani ona nezaháľa. Vďaka nej má chalupa upravené okolie s kvetmi a so zákutiami na sedenie. Bola bábkoherečka, a tak v dome nechýba pre ňu vzácny kúsok – bábka. Dostala ju na rozlúčku od kolegov z divadla. Keď bola Lujza malá, toľko sa s ňou hrala, že jej zodrala ručičky. Bábka ide s rodinou, nech sa sťahovali kdekoľvek. V tejto chalupe bývajú Lujzini rodičia už pätnásť rokov a zatiaľ neplánujú zmeniť bývanie. „Dlhé roky sme žili s rodičmi v meste, ale túžili po dome a záhradke. Roky hľadali, až prišli na toto miesto, kde im niečo našepkalo, že sa oplatí zmeniť mestský život za dedinský.“ Najskôr to bola naozaj iba chalupa, no stal sa z nej domov.