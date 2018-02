Sú naozaj na TOTO odkázané? Pozrite sa, ako prišli nahodené uznávané cigánske diablice

Na popremiérovej párty muzikálu Prekliatie sa Vanessa Šarköziová (17) objavila v štýlových prúžkovaných šatách s cyklámenovými doplnkami. A presne rovnaké mala jej mama minulý týždeň ako tajný hosť v relácii Inkognito. S jediným rozdielom. Vanessa mala ozdobnú stuhu uviazanú na mašľu a Silvia okolo pása. Že by mali diablice spoločný šatník?

Berie jej veci

Zdá sa, že áno. „Mama mi vždy najprv vynadá, čo som si to vybrala, a hneď na druhý deň si to požičiava,“ vysvetlila Vanessa so smiechom dôvod, prečo sa dievčatá objavili na dvoch akciách krátko po sebe v rovnakých šatách. Silvia sa však posťažovala: „Keď si potrebujem niečo súrne kúpiť, vezmem ju do obchodu ako poradcu. Ona si však začne pozerať, čo sa jej páči, a ja ostanem bez rady.“ Našťastie, s Vanessou majú podobný vkus aj konfekčnú veľkosť, takže aj keď si Silvia nič nekúpi, môže prinajhoršom zaloviť v dcérinej skrini.