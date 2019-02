Súcit je pre mňa dôležitý, hovorí kandidátka na prezidentku Zuzana Čaputová. TOTO ešte o sebe prezradila!

Rovnaké otázky sme položili kandidátke na prezidentku aj trom potenciálnym prvým dámam. Pozrite sa, ako sa s nimi popasovala Zuzana Čaputová.

1. Čím je vek, v ktorom momentálne ste, najlepší?

Mám 45 rokov a ani by som nemenila. Tento vek je príjemný tým, že deti sú vo veku mojich priateliek, viac si život vážim a aj užívam. Menej riešim veci, ktoré nemôžem ovplyvniť a mám viac odvahy na tie, ktoré ovplyvniť môžem.

2. Aké máte deti? Čo robia? Na čo ste v súvislosti s nimi najviac hrdá?

Mám dve dcéry, majú takmer 18 a 15 rokov, vždy boli a zostanú najdôležitejšími osobami v mojom živote. Som vďačná za to, aký máme vzťah. Sú to moje veľké, malé priateľky. Veľké významom, malé vekom. Mladšia dcéra je aj veľký politický nadšenec, chodí so mnou na diskusie a veľmi sa zaujíma o politické dianie.

3. Váš najväčší prejav rebelantstva v tínedžerskom veku?

Nebola som veľkou rebelkou. Bola som normálnym dievčaťom, ktoré hralo basketbal, malo frajera, zabávalo sa s kamarátkami a pod.

4. A v dospelom?

Občas bolo treba ísť proti prúdu, aj v niektorých kauzách, prekonať strach, byť tvrdohlavá a ísť za svojím, čo napokon mohlo dopomôcť k dobrému výsledku.

5. Aká je vaša najsilnejšia stránka, prednosť?

Neviem, či to je moja najsilnejšia stránka, to nech posúdia ľudia okolo mňa, ale pre mňa je veľmi dôležitý súcit. Ten ma viedol k tomu, čomu sa považujem za dobré sa venovať, službe ľuďom.

6. Čo by ste urobili ako prvé vo svojej novej funkcii?

Začala by som sa stretávať so zástupcami politických strán a občianskeho sektora a vyslala jasný signál, že si želám koniec sporov a že našu spoluprácu si predstavujem ako konštruktívnu.

7. V prípade, že vás zvolia do funkcie, na čo by ste sa najviac tešili?

Asi nepoviem nič zábavné, ale ja by som sa tešila z toho, že môžem začať robiť tú prácu pre ktorú kandidujem. Tešila by som sa aj na spoznávanie nových zaujímavých ľudí. A napokon, keď sa pýtate na ženský aspekt, vyberanie oblečenia je pre mňa celkom zaujímavá a kreatívna činnosť, ktorú mám rada.

8. Z čoho máte obavy?

Z ľudskej krutosti. Čoraz viac sa objavuje verbálne na sociálnych sieťach, často v kombinácii s informáciami, ktoré sú nepravdivé, vymyslené.

9. Hovorí sa, že žena je krkom – ktorú negatívnu vlastnosť by ste na partnerovi odstránili?

Beriem ľudí, ktorých mám vo svojej blízkosti takých, akí sú. Samozrejme, sú veci, ktoré sú odlišné, ale nie sú to závažné veci a neuvažujem o nich spôsobom, ako ich odstrániť.

10. Ste trémistka?

Myslím, že nie som trémistka, i keď mám rešpekt a isté chvenie pred každou náročnejšou úlohou alebo vystúpením. Pomáha mi dobrá príprava, kombinovaná s relaxom. To prispieva k rovnováhe.

