Super nápad na POSLEDNÚ CHVÍĽU: Soňa Müllerová vymyslela originálny darček z maku

Je vždy štýlová, má rada originálne kúsky a prekvapenia. Presne podľa toho vyberá aj vianočné darčeky. Moderátorka Soňa Müllerová nám prezradila, čím tento rok plánuje prekvapiť priateľky.

„Môj tip na darček je originálny makový parfum, pod stromčekom si ho nájdu niektoré moje priateľky. Je z prírodnej talianskej kozmetiky a skvelé je, že vám ho zabalia naozaj do krásneho balenia. Existujú aj gély na umývanie a rôzne ďalšie vecičky na báze maku," opisuje svoj nový objav.

„V predajni ma zaujal aj rebarborový parfum, indigový a ďalšie zaujímavé kúsky,“ opisuje nadšene Soňa.

Príbeh o smotánke

Svoj tip na darček pod stromček má aj vizážistka celebrít Veronika Jelínek Vargová.

„Na Vianoce je podľa mňa kniha dokonalý darček. Vybrala som román Delírium. Román nováčika medzi slovenskými autormi si určite zamilujete. Príbeh, ktorý sa odohráva v New Yorku, vás vtiahne do románu rýchlosťou svetla. Dej je napínavý, so známkami trileru, okorenený sarkastickým humorom. Pre všetkých milovníkov niečoho nového, niečoho fresh!“ hovorí Veronika.