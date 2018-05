SuperStar v kostole ľuďom dvíha krvný tlak. Pozrite sa do zákulisia

Veľkolepé pódium, na ktoré sme boli pri predchádzajúcich ročníkoch SuperStar zvknutí, je tentokrát o čosi skromnejšie. No iba veľkosťou. Súťažiaci si užívajú čarovnú atosféru kostola, ktorý bol postavený v 18. storočí.

Niektorí diváci boli pohoršení, keď sa dozvedeli, že svätostánok má byť znesvätený takouto šou. No barokový kostol v Litoměřiciach je už roky odsvätený. Znamená to, že sväté omše sa tu už neslúžia a historická stavba slúži na rôzne kultúrne podujatia. Kedysi tu bol dokonca sklad pivovaru.

"Pre semifinále sa hľadal pekný priestor so zaujímavým vizuálom. V kostoloch býva aj výborná akustika, čo je pre spevácku súťaž vhodné, takže tento kostol bol veľmi vhodnou a skvelou voľbou," dozvedeli sme sa z Markízy.

Pred prvým semifinálovým kolom na prerábaní interiéru kostola makalo až 50 ľudí a trvalo im to dva dni. "Od piatku už prebiehali zvukové a kamerové skúšky, v nedeľu už bola generalka," povedala nám PR manažérka televízie Lenka Horáková.

Atmosféru kostola si užila aj sexi moderátorka šou Jasmina Alagič. A to i napriek tomu, že pred prvým priamym prenosom mala obrovskú trému. "Je tam úžasná atmoféra, je to naozaj prekrásne miesto," nadchýňa sa.

Toto sú prví finalisti

Richard Chovan - Má 27 rokov, pochádza z Bratislavy. Má priateľku Lauru, s ktorou spolu hrajú v kapele Horeheigh. Rišo rapuje, ovláda beatbox, hrá na bicie, gitaru, basgitaru, flautu a aj na tibetskú spievajúcu misku

Petr Borkovec - má 18 rokov a pochádza z Jablunkova. Je adoptovaný, identitu svojej biologickej matky pozná, ale nestretáva sa s ňou. O otcovi nevie nič. Vyrastal v pestúnskej rodine spolu s piatimi sestrami a šiestimi bratmi. Jeho adoptívny otec zomrel a Petr je zo súrodencov najstarší, takže sa musí starať o veci okolo domu. Bežne krmi dobytok, kydá hnoj či seká drevo. Venuje sa športu a hrá na gitaru a bicie.

Bryan Gandola – má 25 rokov a pochádza z Filipín, kde vyrastal vo veľkej rodine - má 4 sestry a 5 bratov. Jeho otec zomrel, keď mal Bryan 14 rokov. Živil sa spievaním vo filipínskom bare, kde spoznal svoju súčasnú priateľku, Češku Veroniku, ktorá tam bola s rodinou na dovolenke. Zamilovali sa do seba a Bryan sa kvôli nej preštahoval do Prahy.

Dominik Gerda - má 24 rokov a pochádza z Prešova. Živí sa ako obchodný zástupca cez telefón., v minulosti si vyskúšal aj život v írskom Dubline. Pôvodne je vyučený kaderník, ale nikdy sa tým neživil.

Jakub Pružinský - má 19 rokov a pochádza z Považskej Bystrice. Je to obrovský trémista, čo sa prejavilo už na prvom kastingu. Hrá v školskom divadle, kde je to s trémou o poznanie lepšie a chcel by pracovať v rádiu. Je vegetarián, vie variť a jeho domácim miláčikom je africký slimák menom Rúfus.