Superstarista Borkovec je oficiálne zadaný! Konečne vyšlo najavo, čo je medzi Knechtovou a ním

Nie je tajomstvom, že jeden z najvýraznejších finalistov tohtoročnej SuperStar sa dostal takmer do grandfinále aj vďaka porotkyni Katke Knechtovej. Tá svojich kolegov presvedčila, aby ho napriek nezodpovednému správaniu, keď sa počas divadelných kôl opil, pustili ďalej. Temperamentný mladík sa netají, že mu práve tento prešľap pomohol výrazne sa zviditeľniť.

Priznal sa

Petr vždy vedel, ako na seba strhnúť pozornosť. Na svoj blízky vzťah k porotkyni Katke upozorňoval ich spoločnými a túliacimi sa zábermi na sociálnej sieti. Nie div, že počas celej šou sa špekulovalo o tom, že to medzi Katkou a mladým zajačikom iskrí. „My sa máme veľmi radi a mám pocit, že ja som bola taký jeho mentorský dozor,“ objasnila Šarmu nedávno Katka ich vzťah. Ak by napriek tomu mal niekto pochybnosti o ich viac než kamarátskej láske, na to už môže zabudnúť. Peter nám priznal frajerku!

Odstavila blondínky

„Chcem blondínu a princeznú, ktorú budem rozmaznávať. Keby som mal pred sebou Selenu Gomezovú a blondínku, vyberiem si blondínku. Veď princezné boli tiež väčšinou blondínky, nie?“ takto nám prezentoval svoju vyvolenú ešte počas súťaže. Zdá sa však, že je poriadne zaľúbený, keďže upustil od hlavného kritéria – blond vlasov. „No nie sme spolu dlho, tak to nechcem rozoberať. Dohodli sme sa, že to ešte trošku budeme tajiť,“ priznal nám Petr.

„Ale áno, aj ja som prekvapený, že nie je blond a zaľúbil som sa. Asi ma dostal jej nádherný hlas. Rozpráva tak jemne a krásne... Je to taká princezná, o ktorú som sa vždy túžil starať,“ dodal. Aj keď sa Peter nikam nenáhli a k svojej početnej rodine ju ešte nepriviedol, netají, že predstava oženiť sa v mladom veku ho neodrádza, ale skôr priťahuje. „No ja by som už chcel byť ženatý. Veľmi sa na to teším. A áno, chcem tiež veľa detí. U nás je taký ruch. Všetci sme hudobníci a máme skúšobňu, kde stále niekto vyhráva. Viete si predstaviť nadšenie susedov,“ hovorí.

Na dobré sa čaká

Aj keď bol Petr počas súťaže často označovaný za prelietavého baliča, on to hodnotí inak. „Mám rád ženy a rád im hovorím, že sú pekné. Veď ako sa spieva vo vašej slovenskej pesničke – Ženy treba ľúbiť! Možno vyzerám ako ,devkař‘, ale mám svoje pravidlá. Veľa dievčat chcelo ísť už do postele po druhom rande a ja som im hovoril, že to je hlúposť! Vyspím sa s tebou a potom čo? Veď to má byť až po nejakom čase. Ale niektoré hovoria, že to je divné. Tak v dnešnej dobe je všetko normálne asi divné. Mňa to tak naučila mama a som jej za to vďačný.“