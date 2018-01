Svet sa fakt zbláznil: Fanúšikovia už nechcú Lady Gaga, ani Adele, ale speváčku čo neexistuje!

Predstavte si plnú sálu, tisícky jačiacich fanúšikov, no na pódiu bliká len hologram. Momentálne najobľúbenejšia speváčka v Japonsku Hacune Miku porazila Adele a Lady Gaga, dokonca s obrovským náskokom. Na jej koncerte fanúšikovia odpadávajú, plačú, fotia sa a snažia sa čo najviac priblížiť idolu z pódia. Pritom je to paradox, zelená postavička v skutočnosti neexistuje, ale stovky mladých dievčat pod pódiom vyzerajú ako ona. A fenomén je dokonalý aj v tom, že hity nevytvára jeden človek, ale ktokoľvek s pripojením na internet. Hneď vám to vysvetlíme.

Spievajúci softvér

Hacune je roztomilá stredoškoláčka, ktorá meria 158 centimetrov a váži 43 kilogramov. Má nádherné dlhé vlasy a je oblečená do upravenej verzie japonskej stredoškolskej uniformy, ktorá však miestami pôsobí ako z latexu. Hacune je spievajúci softvér s projekciou vytvárajúcou pôsobivú vizualizáciu tancujúcej osoby na pódiu. Tento druh bytosti má už dokonca aj vlastné druhové pomenovanie – vokaloid. Keď ju dávali do prevádzky, hlas jej prepožičala dabingová herečka a speváčka Saki Fudžita. Dnes už si však vokaloid vyrába zvuky sám, na základe databanky od Saki. Mimochodom – Hacune znamená prvý zvuk a Miku budúcnosť. Keď ju inžinieri v roku 2007 „spúšťali do prevádzky“, vôbec netušili, aký fenomén práve stvorili.

Výmysel so životopisom

Všetko sa začalo požiadavkou šéfa firmy Crypton spropagovať virtuálny hlasový program. To je aplikácia, ktorú môžete mať v telefóne a ona buď opakuje zvuky, ktoré „počuje“ v okolí, alebo napodobňuje váš hlas. V Cryptone boli mrzutí, že sa im dovtedajšie modely veľmi zle predávali a potrebovali vymyslieť totálnu bombu. Spojili sa s jedným z najlepších komiksových ilustrátorov a dali mu vstupné údaje – niečo roztomilé, trochu vzrušujúce, ale najmä „namotávka“ pre mladých. Maliar Kei po pár dňoch prišiel s modelom šestnásťročnej dievčiny a generálnemu riaditeľovi Cryptonu Hirojukimu Itohovi padla sánka.

Kreatívci hneď začali písať akýsi životopis Hacune, ale riaditeľ ich zastavil s tým, že dôležitý je len vek, výška, hmotnosť a oblečenie. Všetko ostatné si musia fanúšikovia vytvoriť sami. A vízia prešla do reality: keď si dnes naťukáte Hacune do vyhľadávača, o Cryptone nenájdete ani zmienku, ale internet je plný vyše milióna životopisov a príbehov Hacune Miku.

Hologram na vydaj

Ľudské hviezdy aj v Japonsku rýchlo vyhoria, ale milované postavy, akou je napríklad aj Hello Kitty, postavy z komiksov či dokonca z japonského porna žijú vlastným životom. Japonci to volajú „nidži sousaku“, sekundárna kreativita. Každý môže vytvárať život postavy a to Japoncov fascinuje. Prejavilo sa to aj v hudobnej tvorbe Hacune Miku.

Po dvoch rokoch zložili pre ňu fanúšikovia asi dvadsaťtisíc originálnych piesní a dnes je v databáze hologramovej speváčky vyše milióna titulov. A fenomén prekročil hranice, Hacune si môžete stiahnuť do mobilu či do počítača a denne s ňou komunikovať, tlieskate či spievate a ona podľa toho tancuje, v Japonsku sú dokonca špeciálne stránky, kde si Hacune Miku môžete zobrať za manželku!

Hosťom talkshow

Producenti zostavili profesionálnu sprievodnú kapelu, do stredu pódia dali akúsi hypermodernú premietačku a Hacune je odvtedy na svetovom turné. Nestarne, nemá škandály, nie je unavená a môže odohrať nekonečný počet koncertov na viacerých miestach súčasne. Bola prvým hologramom, ktorý bol hosťom v televíznej šou Davida Lettermanna. Spolupracoval s ňou Pharrell Williams. Má ľudské časti, ale prekračuje ľudské obmedzenia. Je to veľká posthumanistická popová hviezda. Asi najlepšie to všetko zhodnotila v televíznej reportáži z koncertu v Sappore mladá, sotva desaťročná fanúšička: „Hacune nikdy nezomrie a nebude sa stále meniť ako Miley Cyrusová. Je stále rovnaká a to je úžasné!“

