Sviatky Renáty Názlerovej: Pred šibačmi utiekla na dovolenku, no tesne predtým ju čakala dráma!

Veľkú noc a sviatky s tým spojené sú vždy vhodným oddychom, ktorý moderátorka Renáta Názlerová rada využije. V tínedžerských obdobiach to však bolo inak. Vtedy s veľkými očakávaniami vyčkávala pri okne, či za ňou príde chlapec, ktorý sa jej aktuálne páčil. „Ako na potvoru, ten, na koho som sa tešila, neprišiel,“ hovorí dnes s nadhľadom a humorom sebe vlastným tvár relácie Supermama.

Už oddychuje

Renáta zvykla po minulé roky s rodinou navštevovať svokrovcov v západných Čechách, kde sa poctivo dodržiavajú všetky tradície spojené s veľkonočnými sviatkami. Tento rok však Renáta pred šibačmi utiekla do tepla. Konkrétne si za svoju destináciu zvolila slnečný Tunis, kde to brunetka vyslovene zbožňuje a po nedávnych zdravotných komplikáciách je to pre ňu to najlepšie, čo mohla pre seba urobiť. Lenže štrajk pilotov spôsobil, že do milovanej destinácie odletela o tri dni neskôr, ako bolo pôvodne v pláne. Nepríjemný a hlavne nútený prestoj na letisku a hoteli neďaleko neho, síce odštartoval jej oddych dramaticky, no moderátorka je už v Tunise, kde si vychutná sviatky s vyloženými nohami na lehátku pri mori.