Syn doplatil na jej chute. Komička urobila na dovolenke chybu, ktorú si navždy zapamätá!

Herečka a standupistka sa spolu s rodinou chystá, ako každý rok do Chorvátska. Svojej dcére Grétke (6) a synovi Viktorovi (10) už teraz zháňa partiu. „Pôjdeme viacerí dobrí kamoši, čo si rozumieme a hlavne aj oni majú deti, takže sa tie naše budú mať s kým zabávať,“ plánuje. „Púšťame si hudbu, hráme na gitarách a dokonca nie je stanovené, kedy majú ísť spať dospelí a kedy deti. Každý ide, ako chce,“ opisuje pohodu, na ktorú sa teší. Nie vždy to tak bolo. Ich deti sú na slovenské more teda zvyknuté, ale syn Viktor si určite nepamätá svoje úplne prvé dni v Chorvátsku. Ako batoľa totiž rodičov poriadne vystrašil.

Vyhádzaný

„Spomínam si na prvú dovolenku, keď sme išli so synom do Chorvátska, mal vtedy pol roka a ja som ho dojčila. Tam som si dala prvýkrát pivo. Síce iba malé, ale k tomu som zjedla aj veľmi veľa morských potvor. Malý dostal silnú alergickú reakciu a z dovolenky sme sa vrátili s červeným a vyhadzaným dieťatkom. Chvalabohu, nestalo sa nič vážnejšie, žiaden anafylaktický šok, ale kožné prejavy boli dosť ukrutné. Vtedy som sa zamyslela, že radosťou z morských plodov som urobila slovenskému dieťaťu takýto šok. Ale dnes už na to spomíname s humorom,“ konštatuje.

Dostala zajačika

Aj keď má Lujza ešte malé deti a vie, že na dovolenke sa im bude musieť venovať, teší sa na moment, keď vypne a zrekapituluje si pracovnú sezónu. Pravidelne totiž natáčala seriál Naši a zároveň prijala ponuku moderovať šou Česko Slovensko má talent, ktorá sa začne vysielať na jeseň, spolu s českým kolegom Davidom Gránskym (26). „Natáčali sme osem hodín v kuse. Veľmi potrebujem dovolenku. Len tak ležať, pozerať ,doblba‘ a zrekapitulovať si, čo bolo a rozmýšľať, čo bude. Po tom Talente cítim ešte veľký dojazd únavy.“

Nová moderátorská dvojica, ktorá vystriedala Marcela Forgáča (46) a Milana Juniora Zimnýkovala (40), má už dosť práce za sebou. „Už sme veľkú časť práce urobili. Potom nás čakajú len živé vstupy. Cítila som sa dobre a dám sa prekvapiť, ako sa to zostrihá a ako z toho vyjdeme s Dávidom,“ povedala.

Dvojica, ktorá sa zoznámila až vďaka tomuto projektu, si jasne stanovila, za aký pár sa budú prezentovať. „Je to už siedma séria, s Dávidom sme nastúpili do rozbehnutého vlaku a ešte sme sa ani nepoznali. Ak mám pravdu povedať, bolo to celkom prekvapenie, že budem moderovať s o desať rokov mladším fešákom. Ale on je už dosť veľký profík a vie improvizovať. Rýchlo sme sa snažili napojiť na šoubiznisové kamarátstvo. A dali sme si misiu, že hráme moderátorov, ktorí sú dobrí kamoši, niečo ako staršia sestra a mladší brat...“ uzavrela so smiechom.

Nakoplo ju to

Šou jej prinesie nielen väčšie zviditeľnenie a pekný honorár, ale aj niečo iné. „Práve táto robota, vo mne spustila veľkú výčitku. Ako som sa mohla vykašľať na svojej talenty? A to myslím, že život mi ich dal dosť, len som ich nerozvíjala.“ Takže do čoho sa ide komička po novom pustiť? „Vravím si, že nikdy nie je neskoro. Mám víziu, že oprášim určite spev a tanec a ešte aj jazyky. Teda hádam ma toto naladenie neprejde,“ uzatvára s úsmevom. Môže teda začať na dovolenke zdokonaľovaním chorvátčiny, aby sa s lekármi vedela pozhovárať naprí- klad o nebezpečnom krížení potravín.