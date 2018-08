Syn Stana Dančiaka (†75) uverejnil po smrti otca silnú fotografiu, ktorá...

Keby bol Stano Dančiak ostal pri tom, za čo sa pôvodne vyučil, bol by najvtipnejším zubným laborantom v krajine. Našťastie ho to predsa len ťahalo k herectvu a tak jeho talent pobaviť ľudí neostal za dverami jednej ambulancie. Absolvent VŠMU len v SND vytvoril päťdesiat postáv a bez jeho hlasu by bol na Slovensku úplne stratený slávny slávny komisár Derrick alebo mimozemšťan Alf.

Operácie nepomohli

Stano Dančiak bol mimozemšťanom v tom najkrajšom slova zmysle - človek, ktorý rozdával pozitívnu energiu, nebral sa smrteľne vážne, pritom nemal rád plytký humor a až kým sa len dalo, snažil sa za pomoci kolegov a garderobiérok blúdiť po chodbách novej budovy SND. Keď sa totiž divadlo konečne presťahovalo do nových priestorov, už nevidel. Cukrovka pokročila natoľko, že mu vzala zrak, nepomohlo ani niekoľko operácií na oboch očiach. Mimochodom, herec obvinil známeho očného lekára prof. Izáka z toho, že operácie pokazil...

Napriek tomu, že nevidel, naštudoval dokonca muzikál, monodrámu či ako nevidomý daboval poslednú sériu kresleného Jurošíka. "Je to pre mňa nepochopiteľné, to je vrchol," povedala so slzami v očiach pre dokument GEN.sk jeho dcéra, herečka Zuzana Dančiaková. Naposledy sa jej otec postavil na dosky národného divadla v apríli 2015 ako kňaz v inscenácii Aj kone sa strieľajú.

Manželka bola jeho zrakom

Predtým však mal pracovnú pauzu, ktorá ho zjavne bolela. Sklamanie z toho, že sa naňho zabúda, si vylial pred národom v priamom prenose v televízii. Bolo to počas udeľovania cien OTO v roku 2011, keď vstúpil do Siene slávy. Kolegovia nemali oči plné sĺz len z toho, ako dojemne sa poďakoval manželke za to, že mu nahrádza jeho oči. Po tomto volaní o pomoc dostal okamžite niekoľko ponúk z dabingu aj televízie.

Nebral sa vážne

Stano Dančiak si vedel zavtipkovať na vlastný účet aj v horších časoch. Tvrdil, že sa najviac bojí, aby na javisku nestratil orientáciu a neklaňal sa ľuďom chrbtom. "Slovenský divák je špecifický, bral by to osobne," dodal. Napriek pozitívnemu naladeniu netajil, že život nevidomého človeka je ťažký, veď len naučiť sa texty musí len počúvaním a rozpoznať peniaze či zatelefonovať je ohromný problém.

"Spočiatku som nedôveroval tomu, že môžem natoľko stratiť zrak že nebudem vidieť," priznal herec, ktorý ostal úplne odkázaný na pomoc iných.

Našťastie, mal pri sebe ľudí, ktorí prirodzene prijali život tak, ako bežal - keď bolo treba, zaobstarali invalidný vozík, odviedli ho kde bolo treba a robili tých tisíc obyčajných drobností, ktoré potreboval riešiť každý deň. Hlavne manželka Darina. Keď prestával vidieť, priznal, že aj keď si už rozumeli bez slov, teraz sa museli začať viac zhovárať. Už totiž nestačilo len ukázať, kde mu niečo položila. "Neurobím bez nej krok, nemá pokoj, musí to byť pre ňu hrozné ale robí to bez šomrania," povedal.

Stano Dančiak by svojej žene zniesol modré z neba za to, ako sa o neho stará. Vedel, že je vyčerpaná, napriek tomu ho všade trpezlivo sprevádzala. Najmä s dcérou Zuzanou robili všetko preto, aby bol v poriadku - nielen telom ale aj dušou. Už pred dvoma rokmi, hoci už ťažko chodil, ho napríklad vodili do zariadenia, kde si trénoval pamäť. "Celý život pracoval s pamäťou a keďže nevidí, nemôže čítať, našli sme takýto spôsob," povedala Šarmu Zuzana. "Chodíme tiež na výlety, do parku na kávu alebo pivko. Má to rád," opísala chvíle strávené s otcom.

Prezradila tiež, že občas chodil jej otca pozrieť aj kolega František Kovár a čítať mu. Bol mu za to veľmi vďačný. Mimochodom, bol to práve Stano Dančiak, ktorý pred rokmi našiel v hotelovej izbe kolegu Pavla Mikulíka, keď dostal porážku a volal mu záchranku. "Bolo to strašné. Ostal odkázaný na cudzích... Rodina je najviac," povedal.

Vyšla najavo dojemná vec. Na Stana Dančiaka (†75) čakala na jeseň SVADBA. Už nestihol...

Ruka v ruke

Stano Dančiak odišiel z tohto sveta za aj Pavlom Mikulíkom, ktorému dal strechu nad hlavou vo svojom penzióne Ľubo Roman, aj za Mariánom Labudom, s ktorým hrával v Divadle na Korze, či ostatnými kolegami, v nemocnici v spánku, v sobotu 4. augusta.

Jeho syn Martin Dančiak uverejnil v smutný deň na svojom facebooku fotografiu usmievajúceho sa otca, sediaceho v kresle s modrobielym klobúkom na hlave. Ako poctu úžasnému majstrovi tragikomédie, ktorý hovorieval, že "život mu nezobral všetko", ostala mu múdrosť a schopnosť vyčarovať ľuďom na tvári úsmev.

K fotografii syn ešte priložil jeden silný záber - ruka, ktorá pevne drží druhú...