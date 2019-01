Synov Wandy Adamik Hrycovej hospitalizovali a ona?! Podpísala reverz!

Bolo to ako vystrihnuté z akčného filmu. Producentka Wanda Adamik Hrycová odletela na služobnú cestu do Kyjeva, kde pracovala v presvedčení, že všetci jej blízki sú v Bratislave v poriadku. No človek mieni a život mení a tak to bolo aj v prípade známej rodinky a ich troch najmenších členov – synov Artema (6), Vadima (4) a Nazara (1,5). Chlapcov ako blesk z jasného neba „napadol“ agresívny vírus, ktorý si vyžadoval okamžitú hospitalizáciu v nemocnici – dokonca na infekčnom oddelení.

Rodina v strehu

Keďže producentka bola v tom čase od chlapcov vzdialená vyše tisíc kilometrov, všetko mal pod palcom jej otec Andy Hryc (69), ktorý sa v prípade vnukov zachoval ako akčný hrdina. „Chlapci mali horúčky, boleli ich hlávky, takže som zalarmoval tri sanitky, ktoré ich odniesli do nemocnice,“ povedal nám starý otec chlapcov. Spolu so zaťom zalarmoval aj Wandu. Tá odsunula ihneď všetky pracovné povinnosti a okamžite sa vrátila z Kyjeva a ratovala svoje tri poklady.

Už sú doma

Po pár dňoch na infekčnom oddelení na Kramároch je, zdá sa, všetko v poriadku, a chlapci sú opäť plní energie. „Keďže vnukom bolo omnoho lepšie, Wanda podpísala v nedeľu reverz. Chlapci sú odvtedy u nás v šetriacom režime, keďže nemôžu chodiť do škôlky. Spolu s manželkou sa o nich staráme a sú už veselí a čulí,“ tešil sa Andy, ktorý tak svojej jedinej dcére doprial oddych po hektických chvíľach a hlavne strachu o synov.

„Oni sú u nás často a majú tu toľko hračiek a všetkého ako v škôlke, čiže dni majú vyplnené hrami. Sme s nimi skrátka radi,“ uzavrel herec, ktorý je okrem iného aj obetavým dedkom, ktorý dokáže zachovať chladnú hlavu aj v krízových situáciách.