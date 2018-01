Tajné dieťa? Známeho televízneho otecka sme nachytali vláčiť plienky!

Doteraz jeho tvár nebola verejnosti až taká známa, skôr sme počuli Marekov hlas z dabovaných filmov. No od januára sa objavuje na televíznych obrazovkách ako jeden zo štyroch oteckov v seriáli Oteckovia. A my sme ho pristihli vykračovať si v nákupnom centre na nábreží Dunaja s plnými rukami plienok. Má mladý herec tajné dieťa alebo zásobuje seriál?

Kraus a Marcin novým Susedom neverili a báli sa neúspechu. Prečo sa k nim vrátili?

Deti si užíva

Jeho kroky viedli do jednej z kaviarní v nákupnom centre, a keď sme ho oslovili, reagoval so smiechom: „Plienky som nekupoval vlastnému dieťaťu, o takom zatiaľ neviem. Sú pre dcéru sestry Zuzky, moje krstňa Rebeku, ktoré má šesť mesiacov. Aj takto sa snažím pomáhať,“ dozvedeli sme sa od vzorného brata. Marek si zatiaľ užíva len deti v rodine, na vlastné ešte nepomýšľa. „Keď je možnosť a hlavne čas, snažím sa sestre pomôcť. K deťom mám veľmi pozitívny vzťah. Keď sa na vás dieťa usmeje, je to krásny pocit, dáva to neskutočnú energiu. Je mi jasné, že ak je niekto rodič na plný úväzok, aj to veľa energie odoberá, ale deti ju vedia vrátiť,“ hovorí a prekvapuje: „Mám ešte mladších bratov, šesťročné dvojčatá. Vidím, koľko času zaberá starostlivosť o deti, a keďže som aktuálne časovo vyťažený, triezvo si uvedomujem že ešte mám na to čas.“

Problémový kolega! Natáčanie seriálu Oteckovia sa nevyhlo komplikáciám. Kto je na vine?

Herec amatér

Deťmi je obklopený aj v seriáli a pochvaľuje si ich. Podľa neho seriálu dodávajú niečo špecifické. „Všetky sú super, na čele s mojou seriálovou dcérkou Laurinkou. Je perfektná a spravila neskutočný pokrok – je z nej jedna mladá profesionálna herečka,“ chváli parťáčku. Marek dodáva, že mladučkých kolegov mnohokrát obdivuje. „Zapamätať si texty a akcie či reagovať na veci nie je ľahké ani pre dospelých hercov a decká to zvládajú super, plus je s nimi obrovská zábava. Stane sa, že niekedy opakujeme trošku viac, ale nie je to nič tragické, čo by nás zaťažovalo. Klobúk dole, že dokážu tak fungovať na pľaci, pretože mnohokrát je to náročné aj pre nás dospelých,“ netají. Marek ako dieťa nehrával.

FOTO: Zamaskovaný Tomáš Maštalír utrácal za luxus. Pozrite sa, v akej predajni sme ho nachytali!

Síce odmalička daboval a hral v rozhlasových hrách, chodil do divadelných a dramatických krúžkov, ale s obrazom a televíziou skúsenosti nemal. „Pred Oteckami som mal minimálne skúsenosti s kamerou. Mal som epizódnu postavu v pár častiach Búrlivého vína a asi vo dvoch častiach Rodinných prípadov. Oteckovia sú moja prvá seriózna úloha pred kamerou a veľmi sa mi to páči. Je to pre mňa niečo iné. Dabing bol moje hobby, keďže sa primárne venujem podnikaniu. Skôr taký úlet do niečoho iného, pekného,“ vraví vyštudovaný právnik, ktorý funguje najmä v gastrobiznise.

Na tento Silvester tak skoro nezabudnú! Herec Braňo Deák si musel vystačiť so sviečkami a Tůma si pomýlil deň

Kaviarnik

V Bratislave a vo Viedni má Marek sieť kaviarní, keď sme ho zastihli, smeroval na stretnutie do jednej z nich. Okrajovo sa venuje aj farmácii ako spoločník v niekoľkých lekárňach. Priznáva, že si toho naložil dosť. „Niekedy je to časovo náročné, pre hercov v seriáloch neplatia víkendy a sviatky. Fungujem spôsobom, že od šiestej rána som v štúdiu, skončím o tretej, idem do kancelárie, riešim veci týkajúce sa biznisu, prídem domov a učím sa texty na ďalší deň. Ale nesťažujem sa, obe veci ma napĺňajú a bavia, aj keď teraz asi viac to herectvo. Išiel som doň s veľkým rešpektom, ale s odstupom času sa tam cítim veľmi dobre, medzi ľuďmi a pri výrobe, fakt tam chodím veľmi rád. Aj keď je nástup o pol šiestej ráno a keď je vonku mínus desať a ja pobehujem len vo svetríku, lebo scenár si to vyžaduje, občas si zašomrem, ale na konci dňa sa teším. To je pre mňa dôležité, že ma to napĺňa,“ teší sa mladý herec. Nemá problém dať si poradiť od skúsenejších kolegov a pýtať sa na ich názor. „Sú to ľudia, ktorí sú vo fachu dlhé roky a ich rady si beriem k srdcu.“