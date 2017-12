Tajomný spisovateľ Dominik Dán: Toto prezradil o svojom súkromí

Z muža, ktorý sa dlhé roky zaoberá vyšetrovaním zločinov a osobné kontakty s vrahmi, lupičmi, únoscami a inou „lepšou“ spoločnosťou využíva na písanie detektívnych príbehov, je už milionár. Presnejšie, pred Vianocami si ktosi odniesol z kníhkupectva domov miliónty výtlačok niektorej z jeho kníh. Možno to bola práve čerstvá knižka s názvom Cigaretka na dva ťahy. Stále tajomného Dominika Dána sme sa pýtali mailom.

Chodíte niekedy do kníhkupectva a pozeráte sa na to, aké typy ľudí vás kupujú? Opýtali ste sa len tak niekedy niekoho, ako sa mu páči Dominik Dán?

Keď idem do nejakého nákupného centra, vždy sa zastavím aj v kníhkupectve, dokonca som už niekoľkokrát na vlastné oči videl kupovať svoju knihu, ale typ človeka som neskúmal. Ani mi nenapadlo prihovoriť sa mu, identitu si dôsledne chránim.

Predstavili by ste v krátkosti nový román Cigaretka na dva ťahy? Súvisí nejako s pesničkou Riša Müllera?

S pesničkou ani s osobou pána Müllera to nemá nič spoločné. Ide o vraždu z prostredia tabakového priemyslu a názov jeho pesničky sa mi zdal úplne perfektný, ničím nenahraditeľný, presný a jasný. Som rád, že súhlasil s použitím svojho vynikajúceho, úspešného nápadu, za čo si ho vážim.

Aké sú služby kriminalistov počas koncoročných sviatkov? Spomínate si na nejaký „výnimočný“ zločin?

Nič výnimočné, iba obyčajné vraždy. Počas kariéry som bol cez sviatky v práci asi sedem-osem ráz, vždy pre vraždu, takže na oddelení vrážd nič výnimočné.

Vyšetrovali ste nejaký zločin aj na Vianoce?

Áno, ako som už povedal, aj v tieto dni sa stávajú vraždy, ale nie sú ničím výnimočné, normálna mŕtvola a normálny vrah, práca ako v každý iný deň.

Máva kriminalista niekedy zlé sny?

Má, ako každý ťažko pracujúci človek, ale nesúvisí to s konkrétnymi prípadmi, skôr s celkovou únavou a duševným vypätím, aké zažívame všetci.

Nemáte potrebu niekedy vymeniť svoje povolanie za povolanie bez násilia? Nechcete byť na dôchodku napríklad knihovníkom?

Na dôchodku chcem byť dôchodcom, chodiť so psom na prechádzky a míňať peniaze na lekárov a lieky. Určite sa nebudem uchádzať o žiadne iné povolanie.

S ktorým filmom, ktorý vznikol na námet vašej knihy, alebo s jeho režisérom či protagonistom nie ste spokojný?

Na námet mojich kníh vznikli, alebo mali vzniknúť, dva filmy, pri oboch mám rovnakú výhradu – realizátori sa nedržali knižnej predlohy a vymysleli si vlastné príbehy.

Aký najväčší nezmysel či mýtus o práci kriminalistov ste počuli?

Nepočul, ale videl. V seriáloch bývajú na podlahe obkreslené kontúry mŕtvoly bielou kriedou. V praxi sa to nikdy nerobí, lebo by ste miesto činu kontaminovali kriedovým práškom, za čo by sa vám kriminalistickí experti vyhodnocujúci mikrostopy pekne poďakovali. Neviem, ktorý režisér to vymyslel, asi sa mu biela krivka na podlahe hodila do záberu, no zapôsobilo to a, bohužiaľ, aj rozšírilo.

Aký je váš najobľúbenejší vtip alebo bonmot z prostredia kriminalistov?

Sú ich desiatky, keby som si ich od študentských čias písal do zošita, tak stovky. Také normálne sú, že chodia dvaja, jeden vie písať, druhý čítať, ale sú také otrepané, tie ozaj dobré sú na pol strany. Vtipy o policajtoch mám rád, rád ich počúvam, horšie rozprávam.

Vaše fanúšičky určite bude zaujímať, či ste ženatý. Ste?

Som. Dlho, šťastne a vytrvalo.

Čo hovorí vaša žena na to, že keď vám prihára termín, sedíte šestnásť hodín pred monitorom? Rozoberáte s ňou kriminálne prípady?

To sú dve otázky v jednej. Keď pracujem, rešpektuje to, je jedno, koľko hodín. Vlastné kriminálne prípady spolu nerozoberáme, lebo to nerobí žiadny rozumný kriminalista.

Ak by ste si mali vybrať pracovnú partnerku, bola by skôr typu Watsonovej zo Sherlocka Holmesa, Scullyovej z Aktov X, Starlingovej z Mlčania jahniat alebo slečna Marplová?

Chosé (parťák hlavného hrdinu Richarda Krauza, detektíva z oddelenia vrážd, pozn. red.). A vôbec mi neprekáža, že nemá prsia.

Na čo sa musí pripraviť žena, ktorá sa zamiluje do kriminalistu?

Ak je hlupák, tak na dlhé večery, počas ktorých budú rozoberať jednotlivé prípady do omrzenia, až ju to napokon naozaj omrzí a rozvedie sa. Inak by to malo byť normálne, teda normálny život mileneckej dvojice.

Ešte niečo na rozvíjanie fantázie fanúšičiek. Potrpíte si na výzor?

Ja nie, ale našťastie mám manželku, ktorá to zvláda aj za mňa, preto sa mi ešte nestalo, že by som prišiel do práce v pyžame alebo v papučiach.

Čo si rád obliekate?

Rifle a kárované košele.

Nosíte fúzy?

Ani fúzy, ani bradu.

Spomínali ste, že režiséri a scenáristi podľa vás deformujú prácu kriminalistov. Vo filmoch sa často objavujú zamilované dvojice na pracovisku, ktoré práve vďaka osobnému súzvuku riešia prípady zanietenejšie alebo ľahšie... Aká je realita?

Čo sa detektívky týka, film a život sú dva diametrálne odlišné prúdy. V realite som zamilovanú dvojicu na pracovisku nezažil, nieto aby ešte riešila nejaký prípad. Zamilované dvojice by mali riešiť úplne iné problémy.

Zžili ste sa so svojím pseudonymom natoľko, že ste sa niekedy niekomu predstavili ako Dán?

V umeleckej brandži ma veľa ľudí pozná iba podľa pseudonymu, takže takto sa aj predstavujem, v bežnom živote nikdy.

Ako relaxujete?

Spánok, televízor, prechádzky so psom – striedavo stále dookola. Občas, pre zmenu, si idem zaplávať alebo na bicykel. Rád sa aj stretávam s priateľmi, preberieme bežné životné témy, bežné problémy, zasmejeme sa.

Ste veľmi plodný – milión predaných kníh je úctyhodné číslo. Nepíšete na úkor práce, alebo naopak? Niekto by povedal: Ten píše priveľa, kedy pracuje?

Ide o využívanie času, o správne naplánovanie a precízne dodržiavanie harmonogramu. Je až zarážajúce, koľko času bežný človek premrhá. Ak sa využije každá hodina, dá sa stihnúť aj viac, ako stíham ja. Ak by ste si mohli vybrať, v ktorej krajine by ste chceli byť kriminalistom?

Možno je to naivná predstava, ale možno niekde nemajú kriminalisti toľko práce alebo majú astronomické platy...

Asi pred dvadsiatimi rokmi bol môj kolega na dovolenke na Kréte a spomínal, že si tam ľudia nezamykajú domy, a keď vystupujú z auta, nechávajú kľúče v štartéri. Ako sa však svet globalizuje a objavili sa migranti, asi sa to už zmenilo aj tam. I keby dnes existovala krajina bez trestnej činnosti, aj tak by som tam nechcel žiť – veď tých mojich dvadsaťpäť kníh by bolo sakramentsky nudných!

Fascinuje vás zločin?

Nie som úchyl, na zločine nie je nič fascinujúce, je to skôr hrôza, smutná záležitosť.

Ktorý prípad slovenskej kriminalistiky je možno najväčšou záhadou a chceli by ste ho vyriešiť? Nebudeme hovoriť o politike...

Vraždy sa dlhodobo objasňujú približne na sedemdesiat percent, takže každý rok pribúda niekoľko nevyriešených. Vyriešiť starý prípad je snom a cťou pre každého kriminalistu, ale najzáhadnejší vytypovaný nemám. Každý starý prípad, ktorý sa podarí objasniť, je radosťou pre všetkých, čo sa na vyšetrovaní zúčastnili.

Vyhrážali sa vám niekedy nejaké vysokopostavené „zvieratá“?

Keď som bol naposledy v zoo, vrieskal na mňa jeden šimpanz z vysokého konára, ale či sa mi vyhrážal, to som nepochopil. To bolo asi najväčšie vysokopostavené „zviera“, aké si na mňa otvorilo „hubu“.

Otázka od jednej vašej veľkej fanúšičky: Sú naozaj všetci kriminalisti takí vulgárni?

Nerozumiem, akí vulgárni? V mojich knihách je najhoršia nadávka z oblasti najstaršieho ženského zamestnania na svete, expresívnym výrazom z oblasti pohlavných orgánov sa zásadne vyhýbam, tak akí vulgárni? V knihách určite nie sú, to iba atmosféra je taká drsná. V skutočnosti kriminalisti nadávajú rovnako ako lekári, stavbári, letci – ako normálni chlapi v robote.

Pracujete ešte na ministerstve vnútra?

Som policajt, stále mám riadny služobný preukaz.