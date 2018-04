Tajomstvo jej šiat: Pre TOTO nemala na galavečeri OTO Lujza Garajová Schrameková kabelku!

Na nedávnom udeľovaní ocenení 18. ročníka diváckej ankety OTO zaujala herečka Lujza Garajová Schrameková zaujímavou róbou, extravagantnou sukňou s pestrou potlačou. Ladila dokonca s manželom, ktorý mal z rovnakej látky ušitého motýlika.

Ivan Tásler prišiel o svoju sošku OTO: Nečakali by ste TENTO dôvod!

Na galavečer sa zverila do rúk módnej návrhárky Lenky Sršňovej, ktorá okrem veselej látky vymyslela ešte jednu fintu. „Som s nimi veľmi spokojná! Váhali sme, z ktorej látky ušiť sukňu, napokon to takto dopadlo. Veľmi sa z nich teším,“ žiarila na afterparty herečka, ktorá zabodovala najmä vďaka seriálu Naši, ktorý si tiež odniesol cenu za najlepší seriál. No Lujza zaujala nielen pestrou sukňou.

FOTO: Šperky v cene bytu! TÁTO dáma prišla na galavečer OTO s hriešne drahou „výzdobou“

Asi ako jediná dáma nemala žiadnu kabelku! A tu je dôvod: „Sukňa má vrecká, čo je úplne úžasné, nemám žiadnu kabelku, ktorá by mi bola na oštaru. Som rada za tento výber. Vrecká sú naozaj obrovské, zmestí sa tam všetko okrem sedmičky vína, tú tam nemám,“ neodpustila si komička žarty.

Cíti sa viac sexi: Aký zákrok skúsila herečka Lujza Garajová Schrameková?

Afterpárty OTO: Kto s kým pil, ktoré dámy ukázali stehná a ktorý muž nevytiahol ruky z nohavíc? Jeden ohlásil, že sa ŽENÍ

Pri odovzdávaní OTO sa pochválila, že hľadá zajačika. Páni, pozrite sa, ako sa v zákulisí fintila Hana Gregorová!