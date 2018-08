Takmer sa posr.la! Soňa Skoncová v rukách drsného chlapa zažila obrovský adrenalín

Nielen horúčavy, ale aj adrenalínová jazda dali brunetke zabrať. Na brnianskom automobilovom okruhu si na pretekoch Moto GP po boku profesionálneho jazdca Randyho Mamolu užila jazdu smrti. „Sila zrýchlenia a brzdná sila toho stroja boli neuveriteľné, priam až neznesiteľné,“ povedala nám už so smiechom. No počas jazdy jej do smiechu nebolo a vyjadrila jazdcom obrovský rešpekt. Na sociálnej sieti dokonca priznala, že pri tom, ako s ňou pretekár rezal zákruty, sa skoro pototo…

„Počas celej jazdy som myslela na to, ako je toto možné a kedy sa to už skončí! Tie dve minúty mi prišli neskutočne dlhé, ale veľa si z nich nepamätám. Po vystúpení som bola taká šťastná, že som to zvládla, ten pocit eufórie, nabitá adrenalínom, naozaj neopísateľné a zážitok na celý život,“ zverila sa nám Soňa, ktorej spoločnosť robil priateľ Robo. Adrenalín, ale iba pohľadom, si užil aj herec a režisér Michal Nemtuda (31). Keďže v minulosti prežil nehodu na motorke, ktorá ho takmer stála život, na zvezenie s profíkom sa neosmelil.