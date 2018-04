Takto obľúbenú starú mamu nepoznáte: Božidaru Turzonovovú sme pristihli v reštaurácii

Keď obľúbená herečka vkročila v sviatočnú nedeľu do reštaurácie s ázijskými špecialitami v nákupnom centre na nábreží Dunaja, medzi hosťami to zašumelo. Pani Dača v sprievode staršej dcéry Andrey a detí svojej mladšej dcéry Lucie zavítali na neskorší obed. „Bolo už pol štvrtej, keď sa tam objavili. Pani herečka v debate s dcérou skonštatovala, že si myslela, že budú mať plno, no prekvapilo ju, že v podniku už bolo málo hostí,“ vraví náš zdroj. A tak hŕstke gurmánov herečka, známa aj zo sitkomu Dovidenia, stará mama s roztomilými vnúčatami a dcérou neušla pozornosti.

NEUVERÍTE, čo si na seba Božidara Turzonovová nechcela obliecť

Oddýchla si od hrncov

Zaneprázdnená herečka si asi potrebovala dať pauzu od varenia a vo veľkonočnú nedeľu uprednostnila jedlá ázijskej kuchyne. „Usadili sa, prezreli jedálne lístky a netrpezlivo vyzerali čašníčku. Keď si ich všimla, pani Dača na ňu s úsmevom zakričala: ,Moja milá, poďte, už vás túžobne očakávame!‘ Bolo vidieť, že sa zo spoločnosti vnúčat teší. Nehnevala sa na vnúčika, ani keď zhodil voľačo na zem a trpezlivo to dvihla,“ dodal náš zdroj.

Pred mesiacom Turzonovová a teraz zasa Magálová. TOTO by sa mali od nich naučiť všetky ženy

Užila si ich

Keď sme herečku telefonicky kontaktovali, potvrdila, že si sviatočný deň vychutnala. „Sú to deti mojej mladšej dcéry Lucinky – Sofinka a Maxim. Ich rodičia boli odcestovaní v zahraničí, my so staršou dcérou sme ich mali na starosti,“ vysvetlila nám. Staršia dcéra Andrea žije v Bukurešti, kde má jej manžel diplomatickú misiu, a prišla na sviatky domov. „Boli sme s deťmi na obede a potom na blízkom detskom ihrisku. S vnúčatkami som veľmi rada, lebo sú nesmierne zábavné. Maxim je práve v tom veku, keď je skutočne sladký,“ rozplývala sa milujúca babička.

Božidara Turzonovová otvorene hovorí o traume, ktorá sa len ťažko hojí

Po anglicky

V reštaurácii sa jej dcéra rozprávala so synovcom po anglicky. „On má doma všelijaké knižky aj v angličtine, takže niektoré veci, napríklad farby, hovorí po anglicky. Naozaj sa s nimi vždy veľmi zabávam,“ zdupľovala pani Dača príjemne strávený čas s vnúčatkami. Pred rokom ich mama pre Šarm svoju mamu pochválila. „Musím povedať, že je úžasná babička a s vnúčatami trávi toľko času, koľko jej to profesia dovolí. Je starostlivá, občas ich rozmaznáva, ale nemôžem sa sťažovať,“ prízvukovala dcéra Lucia.