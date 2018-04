Takto pokračuje kauza Nely Pociskovej a jej duly. Vyjadrenia speváčky hovoria za všetko!

Dlhé mesiace čakania na druhé dieťatko skončili nečakane. Nela a jej partner Filip Tůma (40) sú už dvojnásobnými rodičmi. Presne na Veľkonočný pondelok sa im narodila dcérka Liana. No kým ich synček Hektor (1) prišiel v júni 2016 na svet na prestížnej klinike, jeho sestrička sa narodila za dramatických okolností v aute. Špekuluje sa o tom, že pochybila dula, s ktorou Nela komunikovala. Mala ju do nemocnice vraj poslať príliš neskoro. Zatiaľ, čo Nela to tak tragicky nevidí, Filip je stále nahnevaný, ale polovičke skladá poklonu. „Viezol som syna k mojej mame, aby som potom mohol odviesť Nelku do nemocnice a všetko nachystať. Pani (údajná dula, pozn. red.) vraj hovorila, že to ešte nejde, no Nelka jej na to hovorila, že už to ide. Podľa mňa to bol pre ňu veľký šok, pretože sama porodila. Tak som to počul. Pani volala so záchrannou službou a Nelka sama porodila, vybrala bábätko a dala si ho na seba. V tomto smere som na Nelku nesmierne hrdý. Je to levica. Zachránila naše dieťatko," povedal Filip pre televíziu Markíza. Nela nám v exluzívnom rozhovore porozprávala, ako to prebiehalo a ako to vnímala ona.

Máme sa fajn. Sme radi, že sme všetko prežili a sme v poriadku a to je najpodstatnejšie – povedala nám čerstvá dvojnásobná mamička po tom, ako sme jej zablahoželali k narodeniu dcérky Liany. Príchod jej druhého dieťaťa na svet v aute na Veľkonočný pondelok bol naozaj dramatický, takto si to nepredstavovala. Nela sa so stresom vyrovnala pomerne rýchlo, pretože so smiechom dodala: „A inak sa mám popôrodne. Klasicky hormonálne a emocionálne vyšišorená, ale v dobrom.“

Ako ste prežívali netradičný pôrod v aute? Báli ste sa? Čo vám v dané minúty vírilo hlavou?

Jasne, veď ja som nič také neplánovala a ani nemala v úmysle a už vôbec som si nemyslela, že niečo také zažijem. Bola som dohodnutá so svojou doktorkou od rána. Hovorím o pondelku, keď sa mi začali jemné kontrakcie. Prebiehalo to úplne normálne a bola som rada, že väčšinu toho času som bola vo svojom prostredí. Tak sme sa už vopred všetci dohodli, že kým sa to bude dať, budem doma. A potom sa stala vec, že zo znesiteľných slabých kontrakcií, zrazu prišli neznesiteľné a nejak sme nestihli vôbec nič. To bolo pre mňa sci-fi. Väčšie detaily k tomu nechcem hovoriť, ale mala som strach, pretože stať sa mohlo čokoľvek.

Mali ste pri sebe dulu. Prečo ste sa tak rozhodli?

Komunikovala som s ňou, respektíve sme sa spoznali, keď sa mi narodil malý Hektor. Mala som totiž dosť problémy s bradavkami a dojčením. A odvtedy sme mali takú tu neustálu komunikáciu medzi sebou. Dlho som s ňou bola v kontakte. Nebolo to tak, že teraz som rýchlo niekoho spoznala a idem s ňou rodiť.

Ako ste s ňou boli spokojná? Verili ste jej?

Dávala mi rôzne rady a ak som mala problémy týkajúce sa čohokoľvek, odpovedala a komunikovala. Pomáhala mi, takže ja som s ňou mala veľmi dobrý vzťah a verila som jej. Proste tak k tomu pristúpila. A potom sa udiali nejaké veci a podľa mňa to bolo neodhadnuteľné a nechcem to už viac riešiť.

Je vôbec možné, aby ste svoje oba pôrody porovnali?

Asi sa to aj dá porovnať. S odstupom času viem posúdiť, že aj ten bol dosť rýchly na to, že som bola prvorodička. Aj vtedy som so svojou doktorkou, ktorá ma rodila, bola dohodnutá, že prídem do pôrodnice, až keď budú kontrakcie pravidelnejšie. Tiež sa to začalo tak ráno, začali byť silné a pravidelné a do nemocnice som prišla tiež na poslednú chvíľu. No tentoraz sa to nestihlo, no...

Na tretí pôrod by ste sa na základe skúseností zrejme nachystali inak?

Viete čo, keby aj niekedy v živote tretie bolo, aj keď nemám momentálne šancu na to ani len pomyslieť, asi pri prvom pocite hneď utekám do nemocnice. (Smiech.)

Stihli ste počas pôrodu myslieť aj na Filipa, kde je a prečo nie je pri vás?

Samozrejme, ale nie v negatívnom zmysle. S Filipom sme sa dohodli, že on bude pri mne stále, ale musel práve vtedy odniesť malého k rodičom, aby bol Hektor v tom čase s babkou, už mal ísť spať. Boli sme dohodnutí, že ja už vyrážam a on bol v pôrodnici, už ma čakal. Mal byť stále pri mne. A je mi to ľúto, že nebol pri mne v tú chvíľu, veľmi.

Ako reagoval? Bol vystrašený, keď sa dozvedel, čo sa stalo?

Veľmi sa bál, aj celá rodina, veď to bolo šialené. Nie je to štandardná situácia, nedeje sa to bežne a to hlavne nie v súčasnosti. Takže všetci sa báli a právoplatne sa hnevali, že to celé takto dopadlo.

Čo na to lekári? Aké zaujali stanovisko?

Nikto sa k tomu nejak nevyjadroval. Akurát skonštatovali, že pôrod je naozaj netabuľková vec a neodhadnuteľná. Nie som odborník na to, aby som v jednom momente usúdila, že teraz už musím. Je to relatívna vec. Už dávno som mohla cítiť, že mám ísť. Na druhej strane som si myslela, že to ešte stále nie je ono. Skôr to vnímam tak, že sa to stalo a našťastie to dopadlo dobre. Hlavne, že sme prišli v poriadku a zdravé.

Filip Tůma: Je to ponaučenie

Dnes už dvojnásobní rodičia mali od začiatku na pôrod odlišný názor. Aj keď napokon našli kompromis, nedopadlo to podľa ich predstáv a Nela porodila v aute. Na rozdiel od Filipa to však nikomu nedávna za vinu. On sa k dramatickému pôrodu až tak pokojne nestavia. „Nelka sa rozhodla, že bude mať pri pôrode okrem mňa aj pôrodnú asistentku alebo dulu, akokoľvek to chceme nazvať. Povedal som, že ja som za to, aby tam boli normálne lekári. Tak sa našiel kompromis, že bude rodiť na známej súkromnej klinike u doktorky, ktorá nám rodila aj syna,“ prezradil herec pre denník PLUS JEDEN DEŇ. Plán zlyhal, pretože Nela začala rodiť skôr, ako dula predpokladala, a do súkromnej nemocnice nestihla doraziť. Privolaní záchranári ju previezli do nemocnice v Ružinove. „Jazdil som po moste autom hore- -dolu, lebo som nevedel, kam mám vlastne ísť,“ spomína herec, ako zmätený hľadal svoju partnerku. Podľa výrokov odborníkov by postup duly mohol právne napadnúť. Takéto vyhrotenie však Filip zjavne neplánuje, hoci si myslí, že dula pochybila: „Je to dostatočné ponaučenie pre všetkých. Myslím si, že aj pani si uvedomila, že to asi nebolo len tak,“ skonštatoval pre spomínaný denník.