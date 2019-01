Takto si spomína na zosnulého manžela Zita Furková: Veľa ma naučil!

Mathea nikdy príliš nevychádzala s druhými ľuďmi, pretože sa od nich až príliš odlišovala. Na sklonku života ju prepadla obava, že umrie skôr, než niekto zaregistruje, že vôbec žila. Vytiahne svoje staré svadobné šaty, napečie koláčiky a konečne sa odváži zájsť medzi ľudí. To je dej knihy, podľa ktorej vzniklo v Divadle Astorka Korzo ’90 predstavenie Čím rýchlejšie kráčam, tým som menšia. Hľadisko počas verejnej generálky bolo napratané seniormi, no herečka Zita Furková tému staroby a smrti, ktorá rezonuje celým predstavením, až tak tragicky nevidí.

Prezraďte, ako sa dokážete naučiť také množstvo textu? Máte za tie roky nejakú fintu?

Pri učení textu je veľmi dôležité vedieť, čo sa človek učí, čo tým chce povedať. Hľadanie toho „vedenia“ je niekedy zložité, niekedy ľahké. Hľadanie je v herectve vlastne tvorba. Keď hľadáte a učíte sa, prichádzate na podstatu veci. Učilo sa mi to ľahšie preto, lebo som vedela, čo tou postavou chcem povedať. Celé toto predstavenie vychádza z knižky, ktorá ma zaujala a ponúkla som ju divadlu.

Našli ste sa v hlavnej postave? Na prvý pohľad s ňou máte spoločné to, že ste tiež prišli o manžela...

Pre staršie herečky je málo príležitostí, preto som rada, že v divadle súhlasili a páčilo sa to aj Kubovi Nvotovi, ktorý robil réžiu. A Ady Hajdu je veľmi spoľahlivý, citlivý, pozorný partner, takže som sa tešila na spoluprácu. Chcela som dať odkaz divákovi, že som jedna z nich a oni sú súčasťou celku rovnako ako ja.

Pomohla vám kniha mladej nórskej autorky prekonať smútok zo straty vášho manžela?

Veľmi mi to pomohlo. Cez túto knihu som si uvedomila, že treba prekonávať tieto momenty, lebo nič iné vám nezostáva. Zostáva len nádej. Je to magické, ale pritom veľmi konkrétne, keď Mathea hovorí v závere, že sme iba ty a ja. Táto postava je smiešno-smutná ako celý život. Je to terapia pre herca aj zúčastnených. Záver je fantastický, krásny. Keď sa odsúdenca na smrť pýtali, ako si predstavuje večný život, odpovedal ako život, v ktorom by som mohol spomínať na tento. A v tom je určitá nádej a nie smútok. Je to smutno- smiešne, smutno-reálne. Lebo taký je život, netreba sa toho báť.

Matheu naučil manžel-štatistik vetu, ktorú si opakovala celý život aj po jeho smrti. Máte aj vy niečo, čo vás naučil váš manžel?

On ma učil celý život a som mu vďačná za to, čo viem. Bol nesmierne tolerantný, vzdelaný. Spoločné sme mali to, že sme mali radi literatúru a tým, že bol výtvarník, veľmi ma zasvätil do výtvarného umenia. Ale mala som to šťastie, že lásku k umeniu som prevzala aj od svojho otca, ktorý tiež maľoval.

Mathea aj vy ste ostali bez manželov, ale na rozdiel od tejto bezdetnej ženy vy máte dcéru a dvoch vnúčikov. Držia vás nad vodou?

Isteže mi pomáhajú. Mám čas venovať sa im, keď neskúšam v divadle. Aj teraz cez sviatky sme boli veľa spolu.

Čo s nimi robievate?

Ten menší, Noamko, je len dvojročný, na to musím mať trpezlivosť. (Smiech.)

A máte ju?

Snažím sa ju mať, lebo on je veľmi rozkošný. Má tvár ako dievčatko, ale vnútri to je malý diablik. Nathanko má už osem rokov, s ním sa učím násobilku, vysvetľujem mu slovenčinu. Chodí na anglickú školu, ale trvala som na tom, aby mal slovenčinu. Dokonca som napísala aj knižku preňho, Básničky spod perinky. Chcela by som napísať aj pre Noamka, uvidím, či sa mi to podarí. Knižku som aj nahovorila a je fantastické, že pri nej zaspávajú.

Vidíte na staršom, či zdedil vaše herecké gény?

Mali sme v divadle mikulášsky večierok a povedal: Babka, veď ja som tu najstarší z nich, to musím hovoriť básničku? Viem, ale nepoviem! Bola som na neho hrdá, že bol sám sebou. A či bude herec? To neviem, neriešim, nechám na jeho chcenie.

Čomu sa ešte venujete, ako trávite dni? Mathea štrikuje, máte aj vy nejaké hobby?

Deň vám zhorí. Ani neviete, ako ujde. Vstanem, idem sa najesť, meditujem, modlím sa vnútorne. Mám francúzskeho buldočka, ktorého musím vziať von, stretnem sa s priateľkou a tak... Pri tejto hre som sa naučila štrikovať, aby som to pochopila. Vážne. (Smiech.) Háčkovať som vedela a raz som uháčkovala žobradlo (tašku na plece, pozn. red.) pre Jula Satinského. Aj dcére som uháčkovala sukničku. To som sa naučila, keď sme robili Shakespeara. Rolu, ktorá ma až tak nebavila, tak som si zobrala špagáty a naučila som sa to. Žobradlo Julo nosieval na prvého mája a mal v ňom schovanú borovičku. Tak sme potom pochodovali.

