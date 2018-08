TAKTO VČERA ŽÚROVALI: Prišli známe tehuľky, Peter Kočiš so ženami pri rulete a Jaro Slávik v odvážnom outfite

Každý zamestnanec by si želal privítanie po prázdninách v štýle veľkej párty. Televízia JOJ pripravila pre svojich ľudí žúr na otvorenie novej televíznej sezóny. Prišli takmer všetci.

So širokým úsmevom sa na párty objavila aj Oľga Feldeková, ktorej pred pár mesiacmi diagnostikovali onkologické ochorenie. Glosátorku čakala na druhý deň po párty štvrtá chemoterapia. „Myslím si, že to zvládam celkom dobre, aj keď je to náročné. Je to vlastne prevencia, pretože problém mi odstránili. Samozrejme som potom trošku unavená, takže viac oddychujem. Teším sa, že ma všetci obskakujú,“ nezaprie svoj zmysel pre humor. „Je mi ale trošku ľúto, že prichádzam o vlasy, ale verím, že zase dorastú,“ dodáva.

Všetky žúrujúce celebrity nájdete v našej galérii TU

Celebritné tehuľky

Herečka Helena Krajčiová, ktorá sa už čoskoro stane dvojnásobnou maminou, rozdávala úsmevy na všetky strany a vyzerala výborne.

Ďalšia tehuľka, ktorá si nenechala ujsť žúr bola moderátorka Danka Čapkovičová. Zažiarila v príjemných púdrových minišatácha.

Dáša Mamba Šarközyová, prišla o čosi neskôr a nahodila sa do bielej letnej róbe. Všetkým dámam tehotenské bruško pristane.

Maroš Kramár sa na žúr doviezol na mopede, a tak ako všetci na párty, aj herec vyzeral, že má za sebou príjemné oddychové leto. Potvrdil nám, že sa má výborne.

Ani Peter Kočiš sa netváril nasrdene, hoci jeho manželstvo je v troskách a s Nelou už spolu nežijú v jednej domácnosti. Partnerskú krízu už rozdýchal, no či už je všetko ukončené aj papierovo, herec s úsmevom zahmlieval.

