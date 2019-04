Tásler si začal s Kocianovou: Vieme, prečo topmodelka preberala cenu OTO za IMT Smile!

Všetkým, čo v sobotu sledovali galavečer udeľovania ocenení OTO za rok 2018, vyrazila dych. Nielen sexi lookom, keď sa nahodila do ultra krátkych šiat, ale tiež tým, že po prečítaní víťaza v kategórii Hudobná skupina vstala a svojimi dlhými nohami vkráčala na pódium.

Tajný projekt

To, že topmodelka Michaela Kocianová prevzala cenu za kapelu IMT Smile, nebol však omyl. „To, že mám preberať cenu za IMT Smile, som sa dozvedela len pár hodín pred prenosom na stretnutí so skupinou, kvôli úplne inému spoločnému projektu. Bolo to veľmi milé, keď ma chlapci poprosili, aby som cenu prebrala. Navrhli to všetci spoločne. Mala som obrovský rešpekt rozprávať a ďakovať za nich pred celým národom, no​ bola to pre mňa česť,“ vysvetlila nám Miška, no zatiaľ nechce prezradiť, o čo presne pôjde.

Na slávnostný večer sa nahodila do krásnych, no ultra krátkych šiat značky Retrofete. U nás síce zatiaľ neznáma, no v zahraničí obľúbená značka celebrít, na ktorej fičí Paris Hilton i Gwyneth Paltrow. Štíhle nohy si modelka obula do luxusnej značky YSL a kabelka pochádza z dielne Reine. Nedali sa nevšimnúť obrovské náušnice, v tomto prípade však nešlo o žiaden exkluzívny kúsok. „Sú z bežnej siete, známej aj u nás - Topshop. Kúpila som ich ešte počas Halloweenu a veľmi som sa potešila, že som ich vedela takto efektne využiť,“ prezradila Miška. Tá už o pár dní zasadne do poroty počas kastingov do najprestížnejšej modelingovej súťaže Schwarzkopf Elite Model Look SR 2019, keďže je jej ambasádorkou. Už dva dni po Veľkej noci bude vyberať nové nádejné modelky a modelov. Castingy sa budú konať v dňoch od 24. apríla do 4. mája v obchodných centrách vo všetkých regiónoch Slovenskej republiky.

