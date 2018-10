TÁTO vysolárkovaná platinová blondína dnes udáva módne trendy. Štýlom aj krásou zatieni každú

Vždy udávala štýl, a keď sa obzrieme do minulosti, prešla riadny kus cesty. Kedysi sa aj ona podobala na bábiku. Tmavohnedá pokožka, platinové dorovna vyžehlené vlasy a ružový lesk na perách, takto kedysi vymetala večierky Simona Krainová. Dnes patrí k najvkusnejším celebritám. Vo výbere oblečenia, líčení aj úprave vlasov sa riadi heslom, že menej je viac. Nahé líčenie a ležérny štýl pôsobia mladistvejšie. Vystupuje veľmi sebavedomo a vie sa dokonale predať. Nemá však problém priznať, že nie vždy mala toľko sebaistoty.

Každý mal komplexy

Simona hovorí nahlas, že krása jej otvorila nejedny dôležité dvere. Na vlastnej koži si vyskúšala aj to, že chlapi sa pekných žien boja – pripisuje to mužskému nízkemu sebavedomiu. Zároveň sa teší z toho, že nie všetci sú takíto „srabi“. Preto je už deväť rokov šťastne zadaná, jej partnerom je Karel Vágner. Kým sa po prvýkrát dostala pred fotoaparát, aj ju trápili komplexy. Ako správna tínedžerka videla všetky svoje kamošky krajšie ako ona. Bola veľmi vysoká, chudá a všetci chalani sa obzerali po jej kamarátkach, ktoré mali ženské tvary. Vtedy sa veru krásna necítila. Dnes je všetko inak a Simona robí všetko pre to, aby vyzerala bezchybne a spomalila vek. Netají sa, že si ku kráse pomáha aj neinvazívnou dermatológiou. Keď porovnáme fotky z minulosti s dnešnými, je jasné, že sa jej to mimoriadne darí.