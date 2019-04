TENTO herec si chodí na Veľkú noc do kostola vysvätiť šunku, klobásy a aj...

Veľkonočné sviatky sú už tu a ovplyvňujú aj domácnosti známych tvári. Napríklad herec Martin Šalacha, známy aj z filmu Trhlina, nikdy nevynechá s rodinou návštevu kostola. Kto by to na neho povedal?

Ctí zvyky

„V mojom rodnom kraji na Zemplíne sa tradície ctia. Na Veľký piatok máme pôst. Na Veľkonočnú nedeľu ideme do kostola dať si vysvätiť paschu (koláč, ktorý sa pečie na Veľkú noc), hrudku, klobásy, vajíčka, cviklu, šoudru (veľkonočná šunka.). No a, samozrejme, neoddeliteľnou súčasťou je pondelková oblievačka s vedrami, hrncami, hadicami. Skrátka, všetkým, čo je poruke,“ prezradil so smiechom herec Martin Šalacha.