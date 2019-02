The VOICE: Moderátorky Čírová a Kerndlová majú rovnaký osud. Ale jednu vec Slovenka neurobí

Šou, ktorá bola známa ako Hlas Česko Slovenska sa vracia na obrazovky ako The Voice Česko Slovensko. Televízie už ukázali veľkolepú scénu s novými kreslami porotcov a známe sú už aj ich mená.

Porotcami súťaže budú za Slovensko Jana Kirschner a raper Kali, za Česko Pepa Vojtek a Vojta Dyk.

Moderátorkami šou budú dve krásne ženy - Mária Čírová (30) a Tereza Kerndlová (32). Rovesníčky majú spoločnú vášeň pre hudbu a obe majú manželov, ktorí sú od nich starší o viac ako 10 rokov.

Mária našla šťastie u dvakrát rozvedeného hudobného producenta Maroša Kachúta (45), staršieho o 15 rokov. Svoje áno mu povedala v roku 2017 po deviatich rokoch spoločného života a potom, ako mu porodila syna Huga a dcéru Zoe.

Aj Terezu delí od manžela podobný vekový rozdiel - 16 rokov. Chodili spolu desať rokov, kým sa rozhodli ísť pred oltár. Svadbu mali v roku 2013. Na margo vekového rozdielu pre Blesk.cz povedala: "Príde mi to prirodzené. Žena má by vo vzťahu vždy mladšia. To je názor, ktorý nikdy nezmením. Myslím, že potom môžu byť partneri v nejakej rovnováhe, ktorú vo vzťahu potrebujú." Tereza ešte na rozdiel od Márie deti nemá.

Tereza a Mária majú veľa spoločné, ale ak sa pozriete na ich prezentáciu na sociálnej sieti, uvidíte priepastný rozdiel. Konzervatívna a hĺbavá Mária versus sebavedomá dračica Tereza. Slovenku zrejme, aj vzhľadom na to, že je mama, nikdy v Tereziných pózach neuvidíme.

