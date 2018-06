TIETO fotografie Karin Majtánovej ste ešte nevideli! Je to naozaj ona?

Karin vzhľadom aj prejavom vždy patrila k výrazným ženám a mala celkom dobre našliapnuté na rozprávkový život. V devätnástich vyhrala súťaž Miss a jej cestovanie po svete sa mohlo začať. Lenže v tom čase stretla veľkú lásku a na modeling sa vykašľala. Aj preto, že sa jej narodila dcéra. Moderátorka priznáva, že modeling ju aj tak nikdy nejako nelákal. Ani v puberte so sebou neexperimentovala. „Naši mi nedovolili ani zafarbiť si vlasy, tak som to skúsila až v dospelosti. Mala som záchvat vyskúšať ryšavú – ale dopadlo to katastrofálne,“ smeje sa Karin, ktorá odvtedy ostala verná tmavej farbe.

Za všetko môže sestra

Karin sa aj dnes občas prejde po móle, v bežnom živote však neuprednostňuje módne kreácie, ale pohodlnosť. Považuje sa skôr za športový typ. „Mám rada pekné veci a myslím si, že občas investovať viac sa oplatí. Radšej menej a kvalitných vecí ako kvantum ,handier‘, ktoré nevydržia ani dve prania. Ako mladšia som trochu koketovala s módou aj vďaka svojej staršej sestre Janette. Vždy sme mali vynikajúci vzťah, preto sme si ,vychytávkové‘ kúsky rady požičiavali. Napríklad volánovú minisukňu, mohérový sveter… Apropo, aj dnes si s radosťou vypomôžeme.“ Karin priznáva, že pri staršej sestre sa mala super. „Potajomky ma brala na intráky na krúžkovice. Lozili sme po balkónoch a ja som sa už ako stredoškoláčka ocitla medzi vysokoškolákmi. Ale bola trochu prísna, vždy na mňa dávala pozor. Vďaka tomuto jej pašovaniu som sa však raz dostala do vysokoškolského klubu a vtedy som prvýkrát v živote vyhrala súťaž Miss letnej pracovnej aktivity. Samozrejme, vďaka tomu, že mi prihodili zopár rôčkov.“