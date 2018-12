Tip od Natálie Hatalovej: Toto vám nesmie chýbať pod vianočným stromčekom!

Brunetka, ktorá nosí pod srdcom prvé dieťatko, Šarmu prezradila, čo nesmie chýbať v jej domácnosti a zároveň to dáva aj ako tip na milý darček pod stromček. Keďže miluje sviečky, počas celého roka sú neoddeliteľnou súčasťou jej a manželovho bytu. "Ak sú dizajnovo zaujímavé, doťuknú každý interiér do dokonalosti. Tieto sviečky ma nadchli nielen netradičnou kombináciou vôní, kde nechýba horúca čokoláda, vanilka, zázvor, perník a vianočné pečivo, ale aj honosným dizajnom, ktorý sa práve k Vianociam skvele hodí. Sú vyrábané ručne a zdobené krištáľmi Swarovski a detailmi z izraelskej handmade produkcie, vďaka čomu sú výborným tipom na darček. Či už ako milá pozornosť, alebo ak niekoho nepoznáte dôkladne a neviete, čo by ho potešilo. Určite nič nepokazíte a obdarovanému človeku prispejete k čarovnej vianočnej atmosfére," odporúča speváčka a pripája aj jej vlastný hudobný darček – skladbu Vianoce. "Je úplne čerstvá a verím, že sa mi ňou podarí spríjemniť vám sviatočné chvíle,“ verí Natália.

