Šaty, v akých sa blysne Lujza Garajová-Schrameková na galavečeri OTO 2019, vám vyrazia dych!

Prestížnu sošku vyhrala sympatická herečka minulý rok nečakane, ako sama dojato priznala. Už 13. apríla je tu nový ročník vyhlasovania najobľúbenejších osobností televíznej obrazovky a uvidíme, či minuloročné prvenstvo Lujza obháji. Ako však priznáva, na jej kariéru pozitívny dosah zlatá soška nemala. „Končí sa rok môjho kraľovania, držania ocenenia OTO v kategórii herečka a naozaj musím povedať, že život mi to nijako nezmenilo. Veľmi rada ktorejkoľvek kolegyni odovzdám toto žezlo, nech si to užije aj ona a zváži, čo to urobilo s jej životom. Myslím, že to najpríjemnejšie na tom je, že ide o ocenenie od divákov, že veľa ľudí poslalo svoj hlas a je to ohodnotenie mojej práce. Možno aj zhodnotenie toho, že som zatiaľ mala veľké šťastie na pozitívne roly, ktoré boli ľuďom sympatické. To je tiež odraz ocenenia,“ myslí si Lujza.

Bez ponúk

Aj keď pri získaní tejto sošky ide o odraz popularity u divákov, herečke veľa šťastia v podobe pracovných ponúk nepriniesla. „Vôbec nie, skôr naopak, neprišla mi vôbec žiadna herecká ponuka. O tomto fenoméne som už počula aj od iných kolegýň, takže len ho môžem potvrdiť. Naozaj to bol rok, v ktorom som nedostala žiadnu televíznu ponuku. Robím však dosť v divadlách a moderujem. Ale že by táto cena menila pohľad na herca z pozície režisérov, že by otvorila niekam cestu, to som nezaznamenala,“ priznáva. Stand-upy, ktorými sa v minulosti preslávila, robieva vraj už len sem-tam. „Máme svoju ,šouku‘ s Didianou každý mesiac, trošku cestujeme po Slovensku s takou babskou formou. Nesťažujem si na nedostatok roboty, divadiel mám dosť, no keď sa na to pozeráme z pohľadu, že išlo o ocenenie televíznej osobnosti ako herečka, napriek tomu sa režiséri zo mňa nešli zblázniť. Myslím, že to je úplne nepredvídateľné.“ Herečku sme zastihli týždeň pred galavečerom OTO, ako sa chystala na skúšku do divadla GUnaGU, kde ju o dva týždne čaká premiéra predstavenia Poslední hrdinovia. „Veľmi sa teším, lebo tam hrám s Jozefom Vajdom, Gabikou Dzuríkovou a Viktorom Horjánom, to sú pre mňa noví kolegovia. Ešte hrávam v divadle L+S s Milanom Lasicom v predstavení Listy Emilovi a v divadle Aréna predstavenie Opona hore. Je to úplne príjemné,“ pochvaľuje si.

Prečo byť pod tlakom?

Minulý rok sa na galavečere OTO zaskvela v zaujímavých šatách, respektíve v tope a sukni z dielne módnej návrhárky Lenky Sršňovej. V čom prekvapí tentoraz? „Šaty vôbec neriešim, OTO je o pár dní, takže už ani nemám kedy. Keďže som mala minulý rok krásne šaty, povedala som si, že si ich dám znovu aj tento rok. Prečo by sme si mali každý rok kupovať nové? Ani každý pán nie je pod tlakom, že si musí kúpiť nové sako a nohavice, takže keď páni nie sú až tak pod tlakom, prečo by sme mali byť my? Jediný tlak je, že neviem, či zapnem sukňu. Ak áno, uvidíte ma v tej istej ako minulý rok. Keď som si ju totiž pred pár dňami skúšala, syn sa snažil pomôcť mi napratať ma do nej a nešlo to jednoducho. Mám ešte týždeň, aby som ju zapla,“ povedala so smiechom Lujza, ktorá môže inšpirovať aj iné dámy, ako nebyť márnotratná a recyklovať kúsky zo šatníka.

Zapne tie isté nohavice

Ako je však možné, že pribrala, keď pred rokom priznala, že na svojej línii pracuje špeciálnymi cvičeniami? „Chodila som vtedy na cvičenia, kde vám do tela vysielajú elektrické impulzy, no objavili sa mi problémy s platničkou a táto forma tréningov mi nevyhovovala. Snažím sa cvičiť stále, ale sú to skôr rehabilitácie ako nejaké posilňovanie,“ vysvetlila herečka. A koľko kíl za ten rok pribrala? „Zapnem tie isté gate a snažím sa zapnúť tú istú sukňu, takže asi plus mínus som za ten rok vlastne na tom rovnako a môžem sa pochváliť, že za rok som nepribrala, ale ani neschudla. Dúfam, že budem napokon v tej sukni, nech nekecám. Nech sa nehrám na ekoženu a nakoniec prídem v niečom novom. Aj keď to si neviem predstaviť, keďže galavečer je o týždeň a naozaj nemám ani jeden deň voľný, kedy by som niečo také riešila. Navyše tá sukňa je taká krásna… Prečo by ju človek mal vyvetrať iba raz za život?“