To, čo čakalo na Zuzanu Porubjakovú po návrate z materskej, by si priala každá herečka

Sympatická herečka po dvojročnom „oddychu“ na materskej skočila rovno do najsledovanejších projektov. Na televíznych obrazovkách ju diváci vidia v seriáli Oteckovia, kde hrá pojašenú čašníčku Simču. Zuzana Porubjaková (32) sa však objaví aj v druhej sérii ďalšieho top seriálu Milenky, kde stvárni sestru Henriety Mičkovicovej, Viktorovej manželky, ktorého hrá Lukáš Latinák. „Pracujem pozvoľne. Nedá sa to tak, ako predtým, kým som nemala dieťa. Do septembra mám trošku voľnejšie a potom už idem naplno,“ hovorí s úsmevom herečka.

Rozpoltená

Napriek tomu už v divadle stihla naskúšať štyri hry a v auguste ju čaká premiéra filmu Dôverný nepriateľ, na čo sa veľmi teší. Už ako mamina si dokáže zadeliť čas na prácu najmä vďaka rodine a dobrým opatrovateľom. „Všetci mi naozaj pomáhajú, takže mám šťastie. Každý deň plánujem, už nemôžem hocikedy hocikam len tak odbehnúť,“ priznáva. „Do práce som sa tešila, ale veľakrát mi Emuška chýbala. Je to pre mňa nová situácia, rozpoltený pocit, ale snažím sa to vybalansovať a nájsť správnu mieru, aby som zase nebola iba v práci,“ priznáva Zuzka.