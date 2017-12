To je ale trapas! V koži Marcely Molnárovej by nechcela byť žiadna žena

Dámy zo šoubiznisu si zvyčajne k "prirodzenej" kráse dopomáhajú umelými mihalnicami, prifúknutými perami či vytetovným obočím a sexi krivky si formujú aj silikónovými prsiami. Speváčka Marcella Molnárová síce netají, že sa necháva omladzovať, ale tvrdí, že umelú hmotu by na sebe nezniesla. „Neviem si predstaviť, že by som mala na sebe niečo umelé. Napríklad spať s umelými vlasmi, alebo mať silikónové prsia... Keďže som v tomto smere obdarená nebola, vždy si ich požičiam a potom poctivo vrátim do krabice,“ smeje sa blondínka a spomína si aj na nepríjemnú príhodu s požičanými prednosťami.

„Raz sa mi počas koncertu stalo, že mi push-up náhrady takmer spadli. Spievala som v úzkych púzdrových šatách a aby mi nepresvitali, pomohla som si silikónovou podprsenkou. Sú to vlastne iba košíky, ktoré sa lepia priamo na telo. Lenže! Neprečítala som si návod, že sa predtým nemám natierať telovým mliekom. Takže počas spievania som na sebe zacítila niečo čudné – jeden košík sa mi zošmykol až na rebrá…,“ hovorí Marcella dnes už so širokým úsmevom.

Vtedy jej však nebolo všetko jedlo a zalial ju studený pot. „O to viac sa to samozrejme šmýkalo. Potom som si sadla na kraj javiska a lakťom sa snažila nenápadne posunúť namiesto. Všetko počas spievania., no nedarilo sa mi to. Tak som sa len modlila, nech mi nevypadne spod šiat. Ako som sa zo stresu potila, začalo mi padať aj to druhé.“

Odložila si ich v kuchyni

Marcella priznáva, že vtedy to bol pre ňu obrovský stres a vystúpenie si nemohla užiť podľa svojich predstáv a zrejme ani podľa predstáv publika. Lenže profesionálka sa vynašla. „Keď som skončila, vbehla som do dverí vedľa javiska, kde boli pekní mladí kuchári, ktorým som sa snažila vysvetliť, že si tam potrebujem niečo odložiť. Musela som pokračovať v koncerte, ale v tej podprsenke sa to nedalo. Dopriala by som vám vidieť ich pohľady. Vtipné bolo aj to, že to čo som ja vytiahla spod šiat, niesli oni na tanieri. Servírovali totiž kuracie prsia na prírodno,“ hovorí so smiechom Marcella.

Ďalší šok ju však čakal po koncerte, keď sa vrátila do kuchyne po svoje odložené prsia. „Prišla som ako veľká voda s tým, že chlapci, kde mám prsia? Lenže tam bola už druhá smena,“ dodáva vtipnú bodku.

Speváčka aj napriek tomuto trapasu zožala od divákov pochvalu, ale začala si starostlivejšie vyberať spodnú bielizeň. Dovtedy totiž podprsenku až tak často nenosila.