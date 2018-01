To najlepšie z kúpeľní! Pripomeňme si intímne triky najkrajších Sloveniek

Tento bedecker krásy sa vám určite zíde!

Silvia Kucherenko (36): Olejuje sa

Extravagantná modelka používa arganový olej Gold na dokonalú pleť: „Obsahuje vysokokoncentrovaný vitamín E, čo robí pleť vláčnou a zamatovou. Nie je mastný, nezanecháva mastné stopy. Používam ho namiesto denného a nočného krému a pleť je po ňom naozaj krásna.“

Andrea Tatarková (45): Pasta modeliek

Bývalá československá vicemiss používa triky, ktoré sa naučila v Paríži ako modelka. Pochvaľuje si zubnú pastu, čo tam objavila. „Používali ju pred fotením všetky modelky. Keď si ňou umyjem zuby, urobí optický efekt vybielenia. Naozaj však nebieli. Je ružová a ďasná akoby sfarbí doružova, čím ešte väčšmi vyniknú biele zuby. Dodnes si ju objednávam cez internet,“ dáva tip redaktorka Smotánky. Ďalšia finta, ktorú pochytila v modelingu, sú kvapky do očí. „Keď je niekedy krátka noc, že sa dobre nevyspím a ráno potrebujem oči rozžiariť, kvapky Visine vybielia bielka.“

Silvia Lakatošová (44): Finta s púdrom

Niekdajšia miss a dlhoročná riaditeľka súťaže Miss Universe SR si skrášľuje pokožku púdrami. Nedá dopustiť na ten z Victoria’s Secret, ktorý používa na telo. „Vždy keď som v zahraničí, nakúpim si ich aj desať. Robia sa ním skvelé línie na tele, zakryje a zvýrazní, čo treba. Pretriem si ním nohy a ruky, pred letom, keď ešte nie som opálená, dodá pokožke krásnu farbu. Niekedy si ho dám aj na líca, keď chcem pôsobiť sviežo. Na tvár však používam najmä transparentný púder Christian Dior, ktorý zanecháva jemné trblietky a tvár pôsobí sviežo, mladšie. Používam ho dosť často, najmä v lete sa prepudrujem a môžem ísť aj bez mejkapu.“

Emma Tekelyová (64): Odpozerala od Beckhamovcov

Moderátorka nedá dopustiť na tvárovú gymnastiku. Cvičí tak každý večer vyše dvadsať rokov. A používa obľúbenú kozmetiku Victorie a Davida Beckhamovcov. „Sú to prírodné citrusové sprchovacie gély od značky Korres.“

Denisa Vyšňovská (23): Kvalita za babku

Miss Universe nepodceňuje starostlivosť o vlasy. Najviac jej sadol vlasový rad Alverde. Používa ich šampón, kondicióner, masku a regeneračné maslo na vlasy. „Neobsahujú silikóny ani parabény a cena je veľmi pripemraná. Jeden produkt ma vyjde približne na tri eurá,“ pochvaľuje si Denisa pomer ceny a kvality. Nedá však dopustiť ani na med: „Lyžicu kondicionéru zmiešam s lyžicou medu a po umytí nanesiem na vlasy. Sú nádherne lesklé a vyživené.“

Monika Haasová (41): Zázrak na ranky

V kúpeľni má vždy poruke lanolín. „Je síce určený na popraskané bradavky pre dojčiace ženy, no je to hotový zázrak, pomôže na každú ranku. Super vec je aj eukasolový sprej do vzduchu od firmy Just. Deťom ho vždy striekam nad postele, keď majú soplíky alebo sú choré.“

Milka Lörinczová (66): Zábal z Panthenolu

Herečka zo Súdnej siene je známa dokonalou zdravou hrivou: „Výborný trik na vlasy je zábal z Panthenolu. Je určený na popálenú kožu, no veľmi dobre pôsobí aj na poškodené vlasy.“

Naďa Jurkemik (33): Hady, slimáky, hemoroidy

Triky na krásu má herečka skutočne netradičné. „Raz som čítala detektívku, kde zavraždený chlap mal v aute krém proti hemoroidom. Keď to skúmali, zistili, že filmový producent si na seba potrpel. Používal ho na vačky pod očami. Hneď som si to vyhľadala na internete a skutočne to je medzi hercami bežná pomôcka proti opuchom,“ smeje sa schuti brunetka, ktorej vizážista poradil ďalší zlepšovák. Použiť na tvár vaginálny krém. Perfektne ju hydratuje a dodá sviežosť. Podľa Nade to funguje. Osvedčil sa jej však aj krém a gél, ktorý obsahuje slimačí extrakt. Má veľmi dobré regeneračné vlastnosti a výborne hojí jazvy. Rovnako si pochvaľuje kozmetiku s hadím jedom.

Terézia Bělčáková (30): Kokos na zuby

Burleskná tanečnica od narodenia bojuje s ekzémom a makadamiový a kokosový olej sú osvedčená prevencia. „Kokosovým olejom si občas vyčistím aj zuby,“ prezrádza Tereza. „Pigmenty od Macu si zase miešam do tieňov, rúžov a lakov na nechty. A trblietky používam na pokožku, oči, pery. Pri nich je dôležitý primer, aby dokonale držali.“



Mirka Kosorínová (34): Vlastný sprchovací gél

Tanečnica sa umýva vegánskym sprchovacím gélom, ktorý si sama namieša: „Okrem sprchovacieho gélu mám aj telové mlieko. Súprava obsahuje šejker, vône, farby a presný pomer ingrediencií, z ktorých si namiešate to, čo vám vyhovuje.“

Ivana Kičikoleva (32): Pije kolagén

Modelka má aj vďaka svojej profesii vyskúšané takmer všetky vychytávky na pleť. Osvedčil sa jej tekutý kolagén. „Je to mangová pochúťka bez cukru s obsahom kolagénu upravená paskalizáciou.“

Dominika Mirgová (25): Závislá od poloparochní

Speváčka často experimentuje s farbou vlasov. Priznáva, že najradšej by každý deň mala iné vlasy. Bola fialová, ružová, sivá, momentálne je blondína. Ako sa to dá? „O vlasy sa mi stará Jirko Blatný. Boli dosť zničené, tak vymyslel ošetrujúci režim – špeciálne kadernícke masky, ktoré vlasy regenerovali a zároveň farbili. Chodila som však k nemu každý druhý alebo tretí týždeň, pretože farba sa rýchlo zmývala.“ Nadchli ju aj poloparochne. Vďaka nim si neničí vlasy a každý deň je iná.

Eva Máziková (68): Krémy bez vône

Speváčka Eva Máziková nechce zo seba robiť mladicu, no záleží jej na tom, aby vyzerala najlepšie, ako sa dá. „Ja som šesťdesiat plus, pokožka už potrebuje silný krém. A líčidlá musia ísť do poslednej bodky z tváre dolu. Kým nie je odličovací tampón úplne biely, neprestanem si čistiť tvár. Potom si dám krém, ktorý stále striedam, od L’Oréalu, Vichy alebo od Eucerinu, a priam cítim, ako pleť robí mňam-mňam,“ vysvetľuje s úsmevom. Riadi sa však pravidlom, že ak krém vonia, hneď ho vráti na poličku v predajni. „Krém pleti predsa nemôže ,chutiť‘, keď je plný parfumov a chemikálií.“

Celeste Buckinghamová (22): Pasta na tvár

Vyťažená speváčka si nájde čas aj na výrobu domácich masiek. „Do nádoby dám jemné kávové zrnká, kvapku zubnej pasty a med. Ale myslím, že aj tak je najdôležitejšie poriadne si odlíčiť pleť,“ prízvukuje.