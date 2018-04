Topmodelka Adriana Sklenaříková priznala: Po štyridsiatke ma prepadla PANIKA

Slovenská supermodelka asi stála prvá v rade, keď sa prideľovala krása a šťastie. Nielenže patrí medzi najkrajšie ženy sveta a najúspešnejšie topmodelky, no uplatnila sa aj vo filme. A vo Francúzsku moderuje šou Výnimočné schopnosti ľudského tela.

K téme mala blízko od detstva. Jej mama je dietologička a ona sama študovala medicínu, kým ju nezlákal modeling. A teraz je už aj spisovateľka. Tajomstvá svojej skvelej formy odkryla vo svojej prvej knihe. Keď minulý týždeň prišla do Bratislavy pokrstiť slovenské vydanie, prezradila o sebe aj veci, ktoré by ste na ňu nikdy nepovedali.

Huspenina s cibuľou

Keď sa krásna blondína zjavila v jednom z kníhkupectve, nielen páni zalapali po dychu. Očarila krásou, výškou, pôvabom, ale aj priznaním, čo sa chystá spraviť po autogramiáde: „Priznám sa, že sa teším na skvelú huspeninu, čo ma čaká v hoteli. Samozrejme, aj s cibuľou a octom.“ Mnohých prekvapila, aj keď dodala: „Čipsy musím mať. Veľa a tie najmastnejšie. My gurmáni zaraďujeme jedlo medzi najväčšie radosti života. Nie je dobré jesť len šalát a ovocie, niekedy je to nuda…“ Ani nestihla dokončiť vetu a jej manažér vybehol zo zákulisia s mastnými pirôžkami v igelitovom vrecúšku, ktoré si vraj Adriana veľmi obľúbia a nechce sa s ním ani podeliť.

Nie, ďakujem!

Nás však viac než Adrianina strava zaujímali jej muži. Priznala, že nápadníkov mala v živote veľmi veľa. Odbiť ich bolo jednoduché – len ich stopla vystretou dlaňou so slovami: No, thank you!

A kto mal šancu? „Na mužoch zbožňujem špecifický šarm, keď majú zmysel pre humor a sú úprimní, priamočiari a dobrosrdeční,“ zamyslela sa už druhýkrát vydatá modelka.

Jej prvé manželstvo pritom doplatilo práve na neúprimnosť. Takmer štrnásťročný vzťah s Christianom Karembeuom sa skončil rozvodom, keď jej futbalista medziiným zatajil devätnásťročnú nemanželskú dcéru Inese Hudrenie.

Mohla mať Delona?

Adriana sa počas svojej kariéry stretla s mnohými slávnymi mužmi. Keď nakrúcala film Asterix a olympijské hry, na pľaci s ňou boli Gérard Deapardieu, Michael Schumacher, Alain Delon. Ten jej dokonca na premiére v Paríži dvoril, pobozkal jej ruku a viedli družný rozhovor. Pritom modelka bola vtedy ešte vydatá za prvého manžela, hoci sa pošuškávalo o ich problémoch.

Ani Delon, ani nikto iný jej však nezaimponoval tak ako terajší manžel. ,,S výnimočnými mužmi sa stretávam skoro denne a často ma niekto nejakým zvláštnym spôsobom očarí. Ani na natáčanie Asterixa nikdy nezabudnem. Bolo to skvelé. Myslela som si, že pri takých osobnostiach budem mať trému a stres, ale bola to veľká zábava. Boli to všetko naozaj zaujímaví muži, ale do kolien ma dostal len môj manžel,“ priznala Adriana, ktorá je dnes šťastná po boku podnikateľa a miliardára Arama Ohaniana.

Pomýšľa na adopciu

Modelka netají, že ani jej nie je jedno, že roky utekajú a vrásky pribúdajú. „Dosť to riešim. Po štyridsiatke ma trochu prepadla panika, čo teraz, keď zmizne krása? Našťastie, život je tak dobre zariadený, že s vekom prichádza aj skúsenosť. Už vieme, kde máme svoje miestečko, kde povedať áno a kde nie. Dodáva to sebavedomie, a tak mám zrazu vo vrecku aj niečo iné než len krásu.“

Akurát v jednom Adriana trochu prehráva boj s časom. Napriek tomu, že má štyridsaťšesť rokov, veľmi by sa chcela stať matkou. Netají, že dieťa je jediné, čo jej chýba k úplnému šťastiu. O citlivej téme sa rozhovorila aj vo svojej francúzskej šou.

Priznala, ako si stále vravela, že na materstvo nie je ešte pripravená, ale teraz sa obáva, že to už zmeškala. Po tom, čo sa jej minulý rok podarilo otehotnieť, ale v siedmom týždni o bábätko prišla, začali s manželom uvažovať aj o adopcii. Takže nič nie je stratené. A kto vie, možno aj jej pestované telo si to ešte rozmyslí a odvďačí sa jej za celoživotnú starostlivosť tehotenstvom so šťastným koncom.