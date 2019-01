Topmodelka Michaela Kocianová dostala k jubileu od priateľa cenný darček!

Nedávno oslávila okrúhle narodeniny veľkou párty s priateľmi v známej bratislavskej reštaurácii, ale jej priateľ, anglický finančník Arran Yentob (36), v zostave chýbal. Miška však vyvracia dohady o tom, že by boli rozídení. „Priateľ včera odletel z mojej narodeninovej oslavy v Trenčíne pracovne do Toronta. Oslavovali sme s mojou rodinou. Na párty s priateľmi, žiaľ, nebol, je pracovne zaneprázdnený. Má nový projekt v Toronte, takže tam trávi veľmi veľa času. Kvôli tomu teraz nepôjdem do Londýna, ale na mesiac do New Yorku,“ vysvetlila.

Azda sa vydá...

V jej rodnom meste nebol Angličan prvýkrát. „Do Trenčína chodí pravidelne, veď sme spolu štyri roky,“ dodáva topmodelka. Pri otázke, kedy bude svadba, sa rozosmeje. „No tak neviem, uvidíme. Hádam to už nejak dobojujeme. Azda si ma už niekto niekedy zoberie. Všetci sa ma na to pýtajú, ale to nie je otázka na mňa, treba sa to asi jeho spýtať, keď ho uvidíte niekde,“ vraví Michaela. V minulosti nám prezradila, že na manželstvo je pripravená. „Dávam svadbe a deťom zelenú, ale kedy, to neviem. Jedného dňa sa to určite stane, chcem mať rodinu.“ Pred rokom dokonca z jej okolia prenikla informácia, že sa kvôli svadbe s Arranom chystá prestúpiť na jeho židovskú vieru.

Prekonal sa

Krásnu blondínku, ktorá je vďaka tomu, že ako jediná Slovenka predvádzala spolu so svetoznámymi „anjelikmi“ na prestížnej prehliadke spodnej bielizne Victoria’s Secret, najúspešnejšou slovenskou modelkou, si priateľ od začiatku ich vzťahu rozmaznáva. Keďže ich často kvôli práci delí vzdialenosť, zvykne ju romanticky prekvapovať. „Vie to zariadiť. Keď som pracovne niekde vo svete, či už v Paríži, Nemecku, New Yorku, posiela mi kvety. Moje najobľúbenejšie sú ľalie. Len mi je potom ľúto, keď som niekde iba na pár dní, že také krásne kytice musím nechať v hoteli,“ pochválila ho pred časom. Teraz sa Arran prekonal a k jubileu jej doslova vyrazil dych. „Dostala som od neho hodinky, ktoré som veľmi chcela a sú dokonca z roku môjho narodenia. Veľmi sa teším, lebo sú krásne a vintage. Milujem vintage hodinky. Trafil sa a hlavne sú z tej značky, ktorú som chcela,“ spieva ódy na darček. Po chvíľkovom zatajovaní sme z Mišky vytiahli, že ide o exkluzívnu švajčiarsku značku Patek Philippe. Ceny za vintage kolekciu sa tu pohybujú od 4 000 až po 45 000 dolárov.

