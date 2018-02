Totálne FIASKO: Brad Pitt ako zvodca pobavil celý svet a Chanel za tento trapas zacvakal desať miliónov!

Už je to päť rokov, čo Chanel prišiel s nápadom, že dámsku vôňu bude propagovať muž. Asi sa to veľmi neosvedčilo, keď to už nikto nezopakoval.

Bola to pritom celkom dobrá filozofia. Veď prečo sa ženy voňavkujú? Isteže, chcú voňať sebe aj okoliu, aby v ich prítomnosti bolo príjemne. No minimálne podvedome aj preto, aby nalákali samčeka. Ruku na srdce, ktorá z nás nemá rada sexi pocit, keď jej k šiji privonia muž? A keď váš parfum ocení dokonca samotný Pitt, je to už pádny dôvod, vybrať si ho spomedzi stoviek voňaviek na pultoch parfumérií. Nikto nerátal s tým, že Brad nebude zvodný, ale smiešny.

Sedemmiliónový trapas

Bohužiaľ, Chanel chcel byť inovátorský a ženu z reklamy celkom vypustil. V spote je len Brad nastajlovaný ako mix mušketiera a bítnického básnika, ktorý neuveriteľne pateticky deklamuje verše. Je to skôr smiešne než sexi. Nečudo, že ho ľudia skritizovali, že v tejto reklame podal svoj najhorší herecký výkon v živote. Samozrejme, jemu to mohlo byť jedno, keďže za pár minút dostal sedem miliónov dolárov. Chanel však za nevydarený pokus vysolil dokopy desať miliónov, čo je dosť aj na takúto bohatú firmu. Preto sa pokorne vrátil k herečkám.

Sexi

Oveľa lepšie mu vyšla reklama na Chanel No. 5, kde sa síce v spote takisto objavil muž, no hlavná bola herečka Audrey Tautouová. Nežná a zmyselná zároveň, zanechávala za sebou voňavý šál, vďaka ktorému ju „samček“, ktorého zaujala vo vlaku, naozaj vystopoval. Došlo aj na klasické ovoniavanie šije a len sa potvrdilo, že toto je tá správna cesta, ako do propagácie dámskej vône zapojiť muža. A ako to dopadlo so smiešnym zvodcom Pittom? Angelina ho poslala na kelu. Veď, čo s milencom, ktorý je na smiech, no nie?