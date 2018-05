Toto by chcel počuť každý chlap! Som si istá, že nič lepšie nezažijem, tvrdí Natália Puklušová o jedinom mužovi

V seriáli Oteckovia hrá Natália Puklušová (34) večne nespokojnú milenku Petru, ktorá žije v miniatúrnom byte, ale túži po obrovskom dome. Stále sa snaží svojho priateľa Marka – Vlada Kobielskeho presvedčiť, aby už konečne začal stavať. Samozrejme, iba za jeho peniaze. V reálnom živote však herečka priznáva, že vo svojom malom dvojizbovom byte je spokojná, a keď raz má žiť v paláci, ten čas príde. „Tak ako si to budem predstavovať, tak to určite bude. Teraz mám všetko, čo potrebujem a čo som vždy chcela,“ hovorí Natália a naráža pri tom na svojho priateľa, ktorý sedí vedľa nej. Zamilovaná herečka tvrdí, že má pocit, že s Pavlom sa poznajú už storočia, no v skutočnosti sú spolu od augusta minulého roka. „Nič lepšie som ešte v živote nezažila a som si istá, že ani nezažijem. Som absolútne spokojná. My napríklad doma nepozeráme telku. Rozprávame sa aj šesť hodín v kuse. Teda Paľo rozpráva päť a pol hodiny a ja zvyšok. Milujem to,“ hovorí šťastná herečka.

Muži z práce

V Natáliinom živote je Pavol ďalším mužom, s ktorým sa zoznámila vďaka práci, a to pri natáčaní obľúbeného seriálu Oteckovia. On stál za kamerou a Natália na pľaci. „Z mojej strany to bola láska na prvý pohľad,“ priznáva herečka a jej priateľ dodáva, že jemu sa tiež hneď zapáčila. „Musí tam byť fyzická príťažlivosť, ale hlavne ide o to, že každá bytosť niečo vyžaruje a Natálka pre mňa obzvlášť. Videli sme sa v prvý deň nakrúcania a odvtedy sme začali spolu komunikovať,“ dopĺňa ju. Pri otázke na prvé rande sa Natália len spokojne zachichoce, že podrobnosti neprezradí, ale Pavol priznal, že to bolo v nebi. „Volali sme tak byt, kde som predtým býval. Bola tam krásna galéria umiestnená vo výške, kde bola posteľ a to sme volali nebo.“

Život so šamanom

Dnes už bývajú spolu. Pavol je trošku ako z iného sveta. Hoci má so šoubiznisom svoje skúsenosti, už nechce byť jeho súčasťou. No uvedomuje si, že vďaka Natálii sa tomu nevyhne. „Natália mi je oporou a pomáha mi v sebarozvoji už len tým, že je verejne známou osobou. Je to určitá skúška na môj vnútorný život, vnútorný svet a vnútorný pokoj,“ konštatuje. Rodený Bratislavčan plánuje svoju lásku zobrať na miesta, ktoré pochodil, konkrétne do Peru, kde ju zoznámi s jedným šamanom, s ktorým strávil nejaký čas. Prezradil, že sa im podarilo vyliečiť jedného človeka z rakoviny a aj z dny. Verí v silu raw stravy a Natália si ju pochvaľuje tiež. „Paľo neje mäso a tak nejako som ho odstavila aj ja. Ale vôbec mi to nechýba, hoci kedysi som si dala klobásku aj slaninu. Nepotrebujem ho a ani nekupujem. Ale naša strava je naozaj pestrá,“ hovorí herečka.

Aj babka ho zobrala na milosť

Natália svojho priateľa predstavila už aj rodičom. Na potetovaného muža s náušnicami v ušiach si najdlhšie zvykala babka, konzervatívna Rusínka. „Paľa majú radi všetci, kto by ho nemal rád,“ zhodnotila rodinné stretnutie herečka. No Paľo priznáva, že babkinu náklonnosť si musel získavať dlhšie. „Cesta k babičke bola asi o dve hodiny dlhšia ako k ostatným, ale nakoniec sme si našli spoločnú tému. Je to krásna žena,“ konštatuje. Zaľúbenci plánujú aj svadbu, čo babičku určite poteší, ale nie podľa tradičných zvykov. „Viem si to predstaviť, ale nie tým spôsobom, akým to funguje v klasickom koncepte u ľudí. Keď to v nás dozreje, že teraz je ten deň, určite nájdeme spôsob. Ale ak bude potreba, napríklad, že budeme mať potomkov, aby všetko spĺňalo aj právne normy, tak jasné, pôjdeme aj na úrad. No v rámci našej životnej filozofie to bude asi iné,“ dodáva na záver Pavol.