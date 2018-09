TOTO by chcela počuť každá: Rytmus slušne vysvetlil rozchod s Darou a romanticky vyznal lásku Jasmine

Na Instagrame pri fotke s Jasminou píšete, že už ste našli odpoveď na to, čo je šťastie. Čo je pre vás šťastie?

Čím je človek starší, tým viac si užíva života. Čím viac lekcií v živote dostanete, tým viac robíte všetko pre to, aby sa vám niektoré veci v živote neopakovali a posúvate sa dopredu. Teda tí uvedomelí. Niekomu nevadí stáť na mieste, ja stagnáciu neznášam. Keď zarobíte peniaze, splníte si všetko, čo sa týka kariéry, je neprirodzené, aby ste rovnako pokračovali, napríklad do päťdesiatky alebo šesťdesiatky. Zistíte, že najviac je láska a usporiadaný život.

Patrik, aj toto je výsledok pribúdajúceho veku?

Určite áno. Všetko to, čo som doteraz zažil, beriem ako možnosť dopracovať sa tam, kde som dnes. Pochopil som, že teraz mám ďalšiu šancu zariadiť si krásny partnerský život. Najkrajší, aký som doteraz mal. Mám na to vek, skúsenosti, viem pracovať so svojím egom, viem, čo mám rád, čo nemám rád. Viem, s kým sa mám stretávať a s kým nie, koho mám počúvať a koho nie, od koho sa učiť… Tak som si povedal, že začínam nový život.

Hovoríte o usporiadanom živote, nikdy som z vás nemala pocit, že by ste tak nežili. Nepijete, nefajčíte, neberiete drogy, poctivo pracujete a máte dlhodobé vzťahy...

Áno, v podstate som žil usporiadaný život, ale žil som iba pre kariéru. Myslel som iba na seba. Ráno som sa zobúdzal s myšlienkou na muziku a večer s ňou zaspával. Neznamená to, že končím s muzikou, ale už si môžem dovoliť žiť zo svojej pracovnej minulosti. Už nič nemusím naháňať – nové albumy a podobne. Mám štyri sólové albumy, štyri s Kontrafaktom, rôzne projekty za sebou, ktoré ukojili moje ego. Nehovorím, že v tom nevidím zmysel, ale po štyridsiatke sa na všetko pozerám inak. Nie nadarmo sa hovorí, že človek do štyridsiatky by mal pochopiť samého seba.

Máte ešte nejaký pracovný sen?

Nechávam sa viesť, užívam si to. Tie kariérne scenáre sa totiž opakujú. Už viem čo mám robiť, že sa nemám vzdávať, nemám sa nechať znechutiť, musím zabojovať a byť disciplinovaný, ak sa chcem niekam posúvať. Toto všetko už robím s ľahkosťou. Už to pre mňa nie je nič nové. Teraz píšem knihu a vydám ju, až keď budem mať pocit, že stojí za to. Nebudem na to tlačiť. Mám rôzne ponuky aj zahrať si vo filme. Je to super, mám rád kameru. Takže čo sa týka kariéry, už si v tom plávam uvoľnene a prirodzene.

V šoubiznise ste veľmi dlho, teraz sa otvorili dokorán dvere aj pre Jasminu. Učíte ju plávať v týchto vodách?

P: Nie, ani sa o tom doma nerozprávame.

J: Ja ho skôr pozorujem a učím sa bez toho, aby sme sa o tom cielene bavili. Ale z bežných rozhovorov a debát vyjdú rôzne skúsenosti, zážitky, tak to je to, čím ma on učí. Má ma čo naučiť.

Určite to funguje aj naopak. Vy sa čo učíte od Jasminy?

P: Všetko vidí tak čisto, čo je tiež inšpirujúce, lebo je to celkom iný pohľad. Taký začiatočnícky.

Patrik, koncom marca ste spolu s Darou Rolins oznámili rozchod. Hoci ste neskôr priznali, že to nefungovalo už dlhšie, Dary sa dotkli vaše vyhlásenia o tom, že to, čo prežívate s Jasminou, ste ešte nezažili. Vyjadrila sa, že to vyznieva, ako by ste popreli všetky šťastné roky s ňou. Ako to vnímate vy?

Nechcem sa baviť o svojom bývalom vzťahu aj z úcty k Jasmine. Ale som slobodný človek, bezdetný a zamiloval som sa ako slobodný človek. Dokedy mám čakať, kým môžem prejaviť svoje city? Povedzte mi, kde je tá miera? Kto určí správny čas pre prejav toho, čo ja cítim a vnímam? Bolo by to v poriadku v novembri?

Jasmina, vy ste sa zamýšľali nad tým, ako to vníma druhá strana?

J: Jasné, že ma zaujímala aj druhá strana. Napadlo mi, či náhodou nemohol niekto utrpieť... Ale potom mi to Patrik takto vysvetlí a pochopila som to.

P: Ja s Darou nemám už nič. Svoj vzťah sme ukončili a teraz náhodou, keď Jasminu požiadam o ruku alebo otehotnie, mám sa obávať, čo na to povedia ľudia? Určite nie. Robím veci tak, ako cítim.

J: Myslím, že mňa sa Paťov bývalý vzťah netýka. Vstúpila som do života slobodného muža a on tiež nerieši moju minulosť, nemá s ňou nič spoločné, tak ako ja s jeho. Som príliš majetnícka na to, aby som išla do vzťahu s mužom, ktorý nemá vyrovnané svoje predchádzajúce partnerstvo.

Naozaj ste majetnícka? Aj žiarlivá?

P: To sú Balkánky. (Smiech.)

J: Som temperamentná, mám v sebe všetko.

Žiarlivosť je pri povolaní vášho partnera dosť nebezpečná.

Ale on mi nedáva dôvod. To, že sa ženám páči, to mi môže iba lichotiť, to, že ho ľudia obdivujú, na to môžem byť iba hrdá. Nedáva mi priestor na veľkú žiarlivosť.

Tvrdíte, že Patrik je veľký džentlmen. Prezradíte v čom sa to prejavuje?

J: Áno, je veľký džentlmen. Ono sa to ani nedá uviesť jedným príkladom, pretože to celé láskavé správanie začína, keď sa zobudí a končí, keď zaspí. Jednoducho vám dá pocit, že ste na prvom mieste.

Čo zažívate prvýkrát vo vašom vzťahu, čo ste ešte nikdy predtým nezažili?

P: Každý deň sme spolu. To som ešte nikdy nemal. Keď nie sme spolu, potrebujeme vedieť, kde je ten druhý a kedy budeme spolu. Keď sme boli na dovolenke, tak sme si hovorili, že možno jeden deň sa neuvidíme, že možno budeme potrebovať od seba oddych, ale vôbec to tak nebolo. Nonstop sme spolu.

J: Neviem si predstaviť, že by sme si dali od seba oddych ani na jeden deň.

P: Predtým som riešil viac kariéru, bolo to pre mňa prvoradé, asi preto mám aj také výsledky. Ale teraz sa mi niekedy nechce ísť ani do roboty. Chcem byť s ňou. Je pre mňa prirodzené, že chcem šíriť lásku, usporiadaný život…

J: Vždy som mala potrebu cítiť troch slobody a mať chvíle sama so sebou. Teraz to tak nemám. Napríklad Patrik ide na koncert a hoci sme spolu celý deň, chýba mi a neviem sa dočkať, kedy príde.

P: Niekedy som po koncerte zvykol ešte ostať v klube alebo sme niekam išli. Teraz, keď ma volajú, nejdem. Jednoducho sa mi nechce, chcem ísť za Jasminou.

Už ste sa vzájomne zoznámili aj s rodičmi?

P: Maminu som tuším najprv počul iba v telefóne, rozprávali sme sa. Hneď som vycítil, že má zmysel pre humor.

J: Mamina je naša.

P: S ocinom som sa zoznámil, keď prišiel k nám a hneď sme si sadli.

J: Akonáhle sa stretnú ľudia s podobnou vášňou, v ich prípade to je box, hneď sa začali baviť na túto tému. Po dvadsiatich minútach som mala pocit, že som tam navyše. (Smiech.) Tancovali po obývačke… (Jasminin otec sa kedysi venoval boxu a Rytmus podľahol čaru tohto športu pred troma rokmi. Je to jeho vášeň, čo sa Jasmine veľmi páči, pozn. redakcie)

P: Ukazoval mi nejaké údery.

Mali ste stres pri zoznamovaní sa s Jasmininým otcom?

P: Stres nie, mám rád ľudí, ale rešpekt áno.

J: Moja rodina je veľmi priateľská, máme k sebe naozaj veľmi blízko, takže mne bolo jasné, že Paťo hneď zapadne.

Vy ste sa s Patrikovou maminou už stretli?

J: Zatiaľ ešte nie, posielame si vtipné videá.

P: Ale už čoskoro sa stretnú.

Jasmina, kedy ste rodičom povedali, že chodíte s Rytmusom?

S mamou mám výborný kamarátsky vzťah, voláme si niekoľkokrát do dňa, takže ako keby som najlepšej kamarátke povedala, že idem na večeru s týmto človekom. Čiže moja mama to vedela hneď. Otcovi sa to dávkuje postupne. (Smiech.)

Ako vyzeralo vaše prvé rande? Rozpaky, tréma, alebo ste sa okamžite našli?

J: Nepozval ma na rande. Keby ma pozval, tak nejdem.

P: Urobil som to prešpekulovane. Písali sme si a nejako z toho vzišlo, že sme neďaleko od seba, tak som sa jej spýtal, či ju môžem prísť pozdraviť.

J: Nič na tom nebolo, tak som súhlasila.

Prečo to nebolo rande?

P: Lebo ja som si ju nevytypoval a nešiel cielene baliť. Keď idete na večeru, musíte tam byť, aj keď zistíte, že ten človek vám nezapasoval. Keď sa za niekým zastavíte, môžete spolu byť päť minút, alebo hodinu… Je to spontánne, nepomenované, a teda od toho nikto nič neočakáva. Každý je uvoľnený a spontánny, jednoducho sa cíti dobre.

J: Bolo to naše prvé stretnutie, kde sme boli iba my dvaja. Mala som večer nejaký program a na naše stretnutie som mala zhruba pätnásť minút. No a bola z toho hodina a pol. Ani neviem, ako nám to ubehlo a už vtedy som vedela, že toto je „prúser“. Ešte sa mi totiž nestalo, že som niekoho stretla prvýkrát a mala som pocit, že ho poznám veľmi dlho. Bolo to pre mňa čudné, ale bola som rada.

Zhodujete sa v životných postojoch, v tom, že žijete pre tento moment. Ste rovnako uletení, v čom ste však rozdielni?

J: Neviem, zatiaľ som na nič neprišla, možno je na to ešte skoro.

P: Opäť musím povedať, že je to pre mňa to najsilnejšie, čo som doteraz zažil. Čím som starší, všetko inak vychutnávam. Úplne inak preciťujem lásku ako kedysi a vlastne všetko v mojom živote. Trebárs hádka, alebo výmena názorov je iná ako pred piatimi alebo desiatimi rokmi. Preciťovanie práce je tiež úplne iné… Aj šťastie má dnes pre mňa úplne iný význam. Už nemusím mať najnovšie hodinky, autá. Prejedol som sa toho. Rozdiely? Nezameriavam sa na to.

Dokážete spolu aj mlčať?

J: Obaja radi rozprávame, takže toto sme spolu ešte nemali. Aj keď som sama, rozprávam sa sama so sebou.

P: Nie, stále máme niečo…

Jasmina, teraz idete do šou Tvoja tvár znie povedome. Ukazujete doma Patrikovi, koho budete napodobňovať?

P: Vôbec! Keď sa jej spýtam, tak nechce o tom hovoriť, nič mi ukázať.

J: Každý deň mám tréningy – tanečné, spev a potom prídem domov, ale ten pracovný svet chcem nechať za dverami. Chcem byť s Paťom, užívať si to naše…

P: Takže si to necháva, až keď to uvidím naživo v šou.

Tí, ktorí v šou už boli, tvrdili, že je to veľmi náročné.

Áno, ale keď pochopíte, že ste nasadli na vlak, z ktorého už nemáte šancu vystúpiť, tak je fajn prijať to. Stretol sa tam skvelý tím. Je pre mňa veľmi dôležité robiť s ľuďmi, ktorí mi sadnú. Je super, že mi môže šibať, môžem si skúšať rôzne masky… Je to niečo pre mňa. Samozrejme, je tam aj spev a tanec, čo je problematickejšie. (Smiech.)

Čo vám ide lepšie, spev alebo tanec?

Toto fakt neviem povedať, ale viem čo mi ide najhoršie a to je skombinovať oboje dokopy. Obdivujem všetkých interpretov, ktorí dokážu urobiť super šou a do toho ešte spievať naživo. Robíš to super (pochvala smerovala k Patrikovi).

Patrik, oženili by ste sa?

Áno (smiech), jasné.

Jasmina, chceli by ste sa vydať?

J: Áno. Vždy som to tak mala. Viem, že sú ženy, ktoré sa nechcú vydávať a nechcú mať deti, jednoducho to tak necítia. Ale ja som vždy vedela, že chcem rodinu. Pre mňa je to zmysel. Baví ma moja práca veľmi, ale nikdy som to nevnímala ako budovanie si kariéry, ale rodina je pre mňa najdôležitejšia.

P: A to sa mi na nej páči.