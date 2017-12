TOTO myslí vážne?! Diana Mórová má tip na darček - vraj zaručene zaberie na každého

Diana Mórová (47) každé Vianoce trávi v kruhu rodiny a inak to nebude ani tento rok. Dokonca sa pripravuje na tradičné prejedanie. „Pred Vianocami držím diétu, aby som potom mohla jesť,“ smeje sa Diana. Pravidelne cvičí, chodí do sauny a podľa jej slov je dôležité vynechať cukor. „Aj keď po cvičení mám vždy chuť na sladké, dám si jablko alebo biely jogurt s müsli alebo banán so škoricou, to je super. U mňa bola podstatná úprava stravy, jem pravidelne. Mám teraz kopec energie a cítim to aj pri skúškach v divadle, teraz ich mám celkom dosť,“ priznáva.

Čo sa týka darčekov, je profesionálka. „Vždy trafím dobrý darček a prekvapím. Obdaruvávame sa aj s kamarátkami a so susedkami, a to aj napriek tomu, že každý rok si povieme, že už si nebudeme nič dávať. Ale vždy si dávame a viete prečo? Lebo sme ženy,“ smeje sa Diana na jednej z typických ženských čŕt.

Priznáva však, že jej syn Quido si pod stromčekom nájde iba zopár darčekov, pretože nechce, aby sa mu Vianoce spájali iba s hmotnými vecami. „Myslím, že tieto sviatky sú o inom,“ hovorí herečka. A čo radí tým, ktorí nevedia pod stromček nič vymyslieť? „Darujte bodkované ponožky. Aj keď hľadáte vhodnú vec pre niekoho, koho poznáte možno len dva týždne. To vždy zaberie,“ dodáva s úsmevom.

Prezradila nám aj to, čo by si želela pod stromček ona. „Aby už aj mňa niekto prekvapil, pokojne hoci aj kamarát.“