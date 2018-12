TOTO naozaj nosila! Silvia Lakatošová nikdy nezabudne na najtrápnejšie oblečenie svojho života

Miss Česko-Slovensko z roku 1993, dnes riaditeľka súťaže Miss Universe, si v puberte veľa divokých premien neužila. Tvrdí o sebe, že bola skôr konzerva. Nosila vlasy stiahnuté do chvosta a jej mejkap bol až do osemnástich iba špirála na riasy.

„Keď ma spolužiaci na stužkovej videli v rozpustených vlasoch, skoro odpadli,“ smeje sa Silvia. Hoci vyrastala v období divokej módy 80. a 90. rokov, ani v tomto smere veľa nevymýšľala. „Na strednej škole som na módne kreácie nemala veľa priestoru, chodila som na stavebnú priemyslovku a tam sme museli nosiť biele plášte. Štvalo ma to, lebo som nemohla experimentovať,“ vysvetľuje. Počas strednej školy tancovala v Lúčnici, teda líčidiel si užila viac ako dosť, takže doma experimentovať s mejkapom už nemusela.

Toto už nikdy viac

Silvia však nikdy nezabudne na jednu veľkú módnu katastrofu z minulosti, ktorú nosila aj ona. „Pamätám sa, keď sa nosili kaliopky s gumičkou pod pätou. To bolo strašné. Na to vždy spomína aj Pali (manžel Paľo Chovanec – pozn. red.). Keď ma prvýkrát videl, mala som na sebe biele kaliopky. To bola podľa mňa strašná módna vychytávka a dúfam, že sa to už nikdy nevráti. Ale priznávam, že som to normálne nosila,“ smeje sa.

Okrem bielych kaliopiek by si na seba nikdy nedala balerínky. „Veľmi sa mi na ženách nepáčia. Keď si to žena obuje k šatám, zdá sa mi to strašné. Normálne by som ich zrušila,“ hovorí nekompromisne. „Vždy som bola skôr tenisková a potom som nosila štekle. Ale balerínky som na sebe nikdy nemala, to radšej pôjdem bosá,“ uzatvára.