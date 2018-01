Toto sa nevyplatilo: Beyoncé utratila za šperky 6,8 milióna dolárov. A výsledok? Najväčší TRAPAS večera

Ten, kto sa mimoriadne tešil na tohtoročné odovzdávanie hudobných cien, bol isto manžel Beyoncé, raper Jay-Z. Veď mal až osem nominácií a všade sa písalo, ako tohtoročný ceremoniál prevalcuje. A jeho žena sa na tú slávu poriadne pripravila. Na slávnostný ceremoniál si dala vyrobiť šperky za skoro sedem miliónov dolárov. Nakoniec sa však ligotala len v hľadisku. Hudobná akadémia bola totiž mimoriadne krutá Jayovi nedala ani jeden gramofónik. Po takom trapase určite ani jeden zo slávneho páriku nemal veľkú chuť oslavovať.

Dlhý nos

Rapper, Jay-Z je pritom jeden z naoceňovanjších muzikantov sveta. Viac nominácií než on získal za život už len Paul McCartney a producent Michaela Jacksona Quincy Jones. O to viac výsledok Grammy však šokoval, keď všetku smotanu zlizol temperamentný sympaťák z Havaja Bruno Mars, ktorý ich nazbieral plnú náruč a premenil všetkých šesť nominácií.

Princezná a snúbenec

No kým akadémia rapera pochovala, dvoch iných, naopak, vzkriesili. Hoci pesničkár Leonard Cohen umrel ešte predminulý rok, stihol vydať album, ktorý patrí do obdobia, za ktoré sa ceny udeľujú. A tak poputoval gramofónik za ním do neba.

Získala ho aj zosnulá herečka Carrie Fischerová, princezná z Hviezdnych vojen, ktorú ocenili za audioverziu jej pamätí. Medzi cenami je totiž aj kategória hovoreného slova. Po gramofón si však neprišiel ani Ed Sheeran. Asi sa nevedel odtrhnúť od svojej lásky Cherry, s ktorou len pred pár dňami odtajnili na Instagrame zasnúbenie, a on tak zlomil množstvo dievčenských srdiečok.

Sexi vdova

Grammy však nie sú len o hudbe, ale aj o šatách. Zvyčajne sú rovnako honosné ako na červený oscarový koberec, ale oveľa bláznivejšie. Tento rok to bolo inak. Aj tu bolo cítiť hnutie Me Too proti sexuálnemu obťažovaniu a mnohé speváčky dorazili v čiernom. Napríklad Lady Gaga. Lenže, ruku na srdce, ktorý muž by si trúfol obťažovať túto dominu?

Modelka Heidi Klumová to vyriešila šalamúnsky. Bola síce v čiernom, ale vlastne v spodnej bielizni , takže v jej prípade by skôr bolo hriechom ignorovať jej sexepíl.

Kto však prekvapil, to bolo zlé dievča Miley Cyrusová. V bordových šatách vyzerala ako kráľovná. Ak sú pravdivé klebety, že sa vydala, manželstvo má na ňu dobrý vplyv.