TOTO nikto nečakal: Strach na pľaci a bál sa aj Tomáš Maštalír...

O pohorí Tribeč neďaleko Nitry kolujú rôzne legendy. Jedno je isté – dejú sa tam zvláštne veci. Od roku 1929 tam miznú ľudia, ktorí sa akoby prepadli pod zem. Nezostali po nich žiadne stopy, telá ani indície, že by na Tribeči umreli nešťastnou zhodou okolností. Nenadarmo sa o tomto mieste hovorí ako o slovenskom bermudskom trojuholníku plnom záhad. Niečo tam, skrátka, visí vo vzduchu. Bola som tam a naozaj to nie je miesto, ktoré by som chcela navštíviť druhýkrát. Zvlášť po tom, čo som si prečítala knihu Trhlina od Jozefa Kariku, ktorej dej sa odohráva v spomínanom pohorí s reálnymi fragmentmi...

Príbeh ožije

Kniha Trhlina inšpirovala aj režiséra Petra Bebjaka, ktorý aktuálne pre Televíziu JOJ nakrúca trojdielny seriál s rovnomenným názvom. Dej sa odohráva v reálnom prostredí Tribeča, kde za záhadných okolností miznú ľudia, od decembra do marca. Či si to chce, alebo nechce človek pripustiť, na pľaci panovala zvláštna energia, ktorá doslova sálala z pohoria. Tú si uvedomovali aj niektorí členovia štábu, ktorí mali obavy či niekto nezmizne aj počas samotného nakrúcania. „Sme tu veľká skupina a ľudia tu miznú osamote alebo vo dvojici. Nemáme sa čoho báť,“ uspokojovali sa sem-tam popri práci kolegovia zo štábu.

FOTO: Zamaskovaný Tomáš Maštalír utrácal za luxus. Pozrite sa, v akej predajni sme ho nachytali!

Niekedy to bolo úsmevné, niekedy ani nie, aj herečka Mary Havranová (23) občas nedokázala skryť jemné záblesky strachu... Nad bojazlivými rečami štábu či hercov sa občas pousmial aj sám autor knihy Jozef Karika, ktorý nemohol na pľaci chýbať. Bol zvedavý, ako jeho príbeh zasadí režisér do reálneho prostredia a ako to pojmú aj herci na čele s Tomášom Maštalírom (40). Nadšenie z jeho strany bolo viac ako viditeľné a s odstupom času je rád, že si na spoluprácu tľapol práve s režisérom Petrom Bebjakom.

„Legenda tu naozaj žije a herci spolu s režisérom sa toho zhostili úžasne. Pri nakrúcaní som bol ako divák doslova zamrazený, pretože môj príbeh mi ožíva pred očami. Kamera to zachytáva identicky, čo sa týka lokalít, postáv či momentov. Je to pre mňa aj akási trhlina...“ neskrýval nadšenie spisovateľ, ktorý je s režisérom v kontakte. Keď treba, konzultujú veci okolo deja alebo riešia akékoľvek iné otázky.

Všadeprítomný rešpekt

Jozefa Kariku na nakrúcaní s obdivom privítali aj herci, ktorí jeho knihu „zhltli“ prakticky na jeden dúšok a bola im inšpiráciou pri stvárnení ich postáv. „Hneď ako som získal úlohu v tomto seriáli, utekal som do kníhkupectva a za pár hodín som prečítal polovicu knihy. Príbeh ma veľmi zaujal. Neskutočne som sa vložil do deja a som rád, že si v tomto projekte môžem zahrať,“ diskutoval na pľaci so spisovateľom herec David Hartl (24), ktorý si zahrá jednu z hlavných postáv.

Rovnako je na tom aj Tomáš Maštalír, v ktorom príbeh zarezonoval veľmi silno a sám sa Karikovi priznal, že okolie Tribeča má preňho zvláštnu atmosféru, má pred ňou rešpekt. Nikto sa tomu ani nemôže čudovať, pretože v našom slovenskom bermudskom trojuholníku sa dejú zvláštne veci, ktoré zrejme nikde inde na Slovensku nenájdete. Ich koncentrácia je na náhodu až priveľká...

„V Tribeči je veľmi veľa pravekých a starovekých hradísk či mohýl. V lese nájdete pamätníky, hrobčeky či kríže a, čo je zvláštne, na stromoch sú pribité úmrtné oznámenia ľudí. Na vrchole je umiestnená kniha, kde je zaznamenané, že tam každý deň chodí jeden človek a niekedy sa tam objaví aj niekoľkokrát za deň,“ povedal nám Karika. Tribeč pochodil krížom-krážom, no ako sám priznal, na čas prieskumu si vybral leto, keď tam ešte nikdy nikto nezmizol. Že by mal strach? Ktovie... No ako sa hovorí, bez vetra sa ani lístok nepohne a to vie dobre aj každý obyvateľ, ktorý býva pod týmto pohorím.