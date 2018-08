TOTO nikto nečakal. Známa moderátorka sa vydala. Vysvetlila, prečo mala čierne šaty

Desať rokov spolu žili a 18.8.2018 sa v Bratislave zobrali. "Bolo to rýchle, spontánne, neplánované a súkromné. Všetko ostatné sa chystáme urobiť dodatočne v Tatrách v septembri," povedala pre Šarm s úsmevom Renáta Brimich Špačková.

Dátum ich sobáša má istú symboliku - 18. sa narodila Renáta, jej dcéra Romana aj moderátorkina mama.

Renáta Špačková už bola raz vydatá, našťastie na lásku nezanevrela. S Robom sa výborne dopĺňajú, majú rovnaký pohľad na život, podobný zmysel pre humor... jednoducho sú spolu šťastní, tak prečo tomu nedať aj oficiálny punc?

Renáta je známa svojim dobrým, minimalistickým vkusom, a tak nikto nemohol čakať, že by sa nahodila do bielych tortičkových šiat. Na slávnostnú príležitosť si vybrala exkluzívny kúsok, ktorý však už mala doma dávno pred sobášom. "Zvesila som z vešiaka storočné šaty J.P. Gaultier. S čiernou som nepočítala, ale nič iné, čo by sa mi páčilo, som tak narýchlo nenašla… Zvláštne, ale už teraz mi ani až tak veľmi na vonkajších symboloch nezáležalo," priznala na svojom instagrame.

Aby však veci nevyzerali ako z rozprávky aj Renáte a Robovi cestu k sobášu skomplikovali papiere. "Spískali sme to za týždeň a pol, v stredu sme sa rozhodli a v ďalšiu stredu na matrike som vybavovala veci. Pani na mňa pozerala, že sme sa zbláznili, v sobotu mate sobáš? Ale váš rozvodový doklad je neplatný... Tak som letela pre pečiatku na súd , potvrdiť 10 ročný rozvod. A v sobotu sme to dali. Romy mi svedčila a bolo to veľmi súkromné, intímne a plné lásky… a pokojne, bez nervozity... o nás…," napísla na instragram.