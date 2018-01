TOTO si Gott od Ráža nezaslúžil. Na jeho koncerte sa zachoval ako nevychovanec

Štyridsaťjedennásobného držiteľa Zlatého slávika si minulý týždeň prišlo do Bratislavy vypočuť takmer štrnásťtisíc ľudí. Napriek tomu, že Karel Gott má za sebou náročnú liečbu rakoviny, mimoriadne bolestivé problémy s platničkami či život ohrozujúcou nepriechodnosťou čriev, odštartoval turné po Slovensku. A na pódiu vydal zo seba maximum. Únava a vek na ňom boli vidno len vo chvíľach, keď si medzi jednotlivými výstupmi odchádzal oddýchnuť do zákulisia a na pódiu nechával spievať svojich exkluzívnych hostí – Mariku Gombitovú, Paľa Haberu či Joža Ráža. Ale až po tom, čo si s každým zaspieval dueto. Kto z nich sa zachoval ako nevychovanec?

Nevie, čo je slušnosť

Energiu koncertu dodávali aj exkluzívni hostia. No zatiaľ čo väčšina na javisku maestra objímala a skladala mu poklony, nad správaním Joža Ráža viacerí diváci krútili hlavou. Aj keď je o lídrovi skupiny Elán známe, že skromnosť nie je jeho parketa, tentoraz šokoval, že ako jediný po svojom vystúpení bez rozlúčky odišiel z pódia a prekvapený maestro sa mlčky pozeral už len na jeho chrbát miznúci v zákulisí.

Spôsobil kolaps

To, aká hviezda vystupuje na bratislavskom zimnom štadióne, sa dalo vytušiť už podľa dopravného kolapsu, ktorý prepukol pred koncertom. Zájazdové autobusy z celého Slovenska boli zaparkované popri hlavných cestách a šoféri sa snažili napchať na posledné možné parkovacie miesta. Napokon, niet sa čomu diviť, veď v zákulisí sa už pripravoval božský Kája.

Keď krátko po devätnástej vystúpil na pódium, vo vypredanej hale ho privítal neutíchajúci potlesk. Každý sa chcel na vlastnej oči presvedčiť, v akej je kondícii, najmä po nedávnych fotografiách, kde ho jeho žena Ivana podopiera pri chôdzi. Spevák však prišiel elegantne nahodený, vo skvelej forme a v dobrej nálade. Sršal vtipom a večer si dokonca sám moderoval. A prišlo aj na tanečné výkony!

Chcel mu dať slipy

Naopak, humor vniesol na javisko Paľo Habera. Pri jeho príchode sa totiž v pozadí premietala jeho spoločná fotka s Gottom, kde mal Paľo svoje legendárne šortky. Slávik sa Paľovi poďakoval za to, že mu v deväťdesiatych rokoch napísal hit Když muž se ženou snídá a on mu slová vďaky opätoval. „Ďakujem, že ste ma pozvali. Čakal som, akú habaďúru na mňa s tou fotkou vymyslíte. Na nej som však mal prvú verziu kraťasov a pripadali mi málo sexi, preto som si urobil ešte kratšiu verziu. V podstate to už boli slipy… Keď budete chcieť, tak vám ich ,půjčim‘,“ rozosmial celú halu a potom zaspievali spomínané dueto.

Síce chvíľami bolo počuť, že maestra hlas už neposlúchal na sto percent, ale zážitok to nepokazilo, pretože Paľo elegantne a „nenápadne“ doplnil tóny, ktoré boli pre Gotta náročnejšie.

Standing ovation

Po Paľovi Haberovi a Vašovi Patejdlovi sa v titulnej skladbe z filmu Pulp Fiction predviedol aj mladý huslista z Popradu Filip Jančík, ktorý účinkuje na európskych pódiách. A standing ovation si vyslúžila Marika Gombitová, s ktorou Gott zaspieval hit Neznámy pár.

Dal im prácu

A gény zreteľne podedila aj staršia Charlotta Ella, ktorá si na koncerte zaspievala ako hosť. „Ty si si nevybrala nijaké dueto a povedala si, že budeš sama spievať,“ privítal ju pyšný otec a prezradil, že to bude jej koncertná premiéra pred takým početným publikom.

Charlottka ju zvládla veľmi dobre, vidno, že pódiovú prax už má z účinkovania v muzikáloch alebo keď za otca počas liečby rakoviny preberala ocenenie Zlatý slávik. Len čo dospievala, Gott ju vrúcne objal a vtipkoval, že určite musí mať v rodine dobrého speváka.

Koncert ukončil jeden z najväčších hitov Lady Karneval a vystúpenie spestrili tanečnice v kostýmoch s perím. A potom, na pokyn speváka, pustili divákov pod pódium, kde si osobne preberal hŕby kvetov. Za každú kyticu vrúcne ďakoval a potlesk neutíchol ani po niekoľkých minútach. Postojačky si vďačné hľadisko vyslúžilo ešte prídavok. Pesničku Ráno jedu dál s ním spievalo takmer pätnásťtisíc ľudí!