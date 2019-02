TOTO si už nikdy nezopakujú! Spomienky otca Jána Kuciaka vás privedú k slzám

Prešiel už takmer rok, čo sa Slovensko prebudilo do mrazivého rána a nehovorilo sa o ničom, len o krutej vražde novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27). Spomienky na celú tragédiu, ale aj skvelú prácu Jána si rodičia a súrodenci prežili opäť včera, kedy sa v kinosále v hlavnom meste odvysielal dokument Ján a Martina – vražda, ktorá zmenila Slovensko. Dokument vyrobil šéf spravodajstva TV Markíza Henrich Krejča spolu s kolegami. Počas príbehu plakali nielen rodičia, ale v celej sále bolo cítiť smútok a žiaľ.

Tento spomienkový moment moderovala Zlatica Puškárová (41), ktorá sa tiež neubránila emóciám a v istom momente dokonca nevedela pokračovať, až kým ju publikom nepodporilo potleskom.

Guláš už nebude

Otec Jána Kuciaka mal vždy menej síl hovoriť o tejto tragédii ako mama Martiny, Zlatica. Na spomienkovej akcii pozbieral sily aj on a porozprával nám o milovanom synovi a chvíľach s ním. ,,Tých pekných príhod bolo hodne. My sme sa mali veľmi radi. Pamätám si, ako sme chodili pravidelne do lesa a varili sme tam guláš. Boli sme viac takých mladých rodín, čo mali deti v približne rovnakom veku, tam sme chodievali hrávať futbal, dospelí proti deťom alebo ženy proti mužom, tam bolo vždy veľmi veselo. Spomínam si, že najhoršie boli tie jeho večné otázky. Ustavične sa na všetko pýtal, že prečo a na čo... On bol od malička veľmi zvedavý“.

A čo na Jankovi najviac miloval? ,,Zbožňoval som jeho precíznosť, či v manuálnej práci, školopovinné veci alebo na článku makal dovtedy, kým to nedokončil“, žiaľ, jeho šikovnosť a precíznosť mu bola osudnou. Moderátorka Zlatica v závere podotkla, že sa bude modliť za to, aby páchatelia aj objednávateľ za svoj čin pykali.