TOTO sú herci schopní ukázať divákom! Hádajte, ktorému ženskému idolu patrí dnes toto telo

Nahota k umeniu patrí, no nie samoúčelná. Mnohé herečky si preto už do zmluvy radšej dávajú klauzulu, že sa pred kamerou nevyzliekajú. Iné súhlasia, keď to má umelecký význam. Voľakedy patrila k takýmto odvážnym umelkyniam napríklad Magda Vášáryová, ktorej krásne nahé telo režiséri radi ukazovali na plátne. Dnes sa herečky vyzliekajú oveľa častejšie ako za jej čias. A nielen ony, ale aj herci. Nie vždy je to však pekný pohľad.

Donaha!

Naposledy prekvapili fotky Martina Zounara. V najnovšom divadelnom predstavení odhalil naozaj skoro všetko. Bohužiaľ, už zďaleka to nie je telo ako v čase, keď visel v nejednej dievčenskej izbe. Evidentne sa však neberie príliš vážne a pre pobavenie diváka spraví čokoľvek. Zounar však nie je jediný herec, ktorý súhlasí s nahotou. Žiadny problém s ňou nemá ani Roman Luknár, ktorý sa v celej mužnej krásne ukázal veľakrát, počnúc seriálom Panelák až po skvelé filmy Jana Hřebejka, kde mal odvážne milostné scény so Zuzanou Fialovou či s Aňou Geislerovou. Tá druhá sa v jednom rozhovore zmienila, že ju samu prekvapilo, ako ochotne sa vyzliekal.

Zneužití

Hřebejk vyzliekol aj Vilmu Cibulkovú, ďalšiu herečku, ktorá s nahotou zväčša nemá problémy. Dlhý záber na jej nahý zadok v snímke Pupendo ju však nenadchol. Dokonca sa po premiére vyjadrila, že režisér zneužil jej dôveru a že netušila, ako scénu postrihá. Rovnako sa svojho času popálil aj Jiří Bartoška, ktorý sa obnažil v slovenskom filme Vášnivý bozk Mira Šindelku. Aj tu však dlhý záber jeho nahého a už trochu povädnutého zadku vyznel rozpačito a po vlne kritiky, ktorá sa zdvihla, sa herec od výsledku dištancoval.