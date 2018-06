TOTO sú triky známych celebrít: Sú krajšie vďaka aplikáciám! TU je dôkaz!

Dnes už má skoro každá celebrita konto na Instagrame, kde denne pridáva svoje dokonalé fotky bez jedinej chybičky krásy. Obyčajná žena z toho môže mať až komplexy. Lenže aj známe krásky, keď odhodia z tváre „omietku“, často sa premenia na bežné smrteľníčky s chybičkami krásy. Aj naturálny look sa však dá za pár sekúnd vylepšiť. Môžu za to zázračné mobilné aplikácie, ktoré s obľubou využívajú aj známe ženy českého a slovenského šoubiznisu.

Šikovnice

Najväčšou a najpopulárnejšou používateľkou filtrov je instagramová kráľovná Zuzana Strausz Plačková (26), ktorá by sa pokojne mohla stať v tomto smere aj koučkou. Každú jednu fotku či video si vylepší filtrami či hollywoodskou aplikáciou a vyzerá vždy tip-top. Sympatické na tom je, že sa tým ani netají a bez servítky hovorí, že keď sa dá takto jemne „klamať“, tak prečo nie. Veď to tak robia všetky ženy. A má pravdu, lebo ani modelky Simona Krainová (45) či Daniela Peštová (47) sa ráno nezobudia ako s dokonalým mejkapom, vyretušovoanou tvárou a sviežim vzhľadom. Vedia si to však dobre nastaviť v telefóne a aj keď majú zlý deň, na fotkách to absolútne nevidieť. Práve o Daniele Peštovej je známe, že si veľmi dôkladne preberá medzi svojimi súkromnými fotkami, než tieto „momentky“ zavesí na internet.

Aplikácie, s ktorými budete TOP aj vy: