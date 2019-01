Toto TELO to natrelo Rytmusovi: Pozrite sa na odhaleného Marpa!

Povianočný zápas dvoch raperov – slovenského Patrika „Rytmusa“ Vrbovského a českého Otakara Petřinu, alias Marpa, vyvolal najprv obrovskú zvedavosť, ako tento súboj dopadne a potom aj množstvo polemík. Hejteri si zgustli na Rytmusovej nie príliš ukážkovej postave, ale priaznivci zas uznali, že so skúseným boxerom odviedol ako nováčik súboj so cťou a vydržal do posledného kola. Marpo nedávno nafotil odhalené zábery kvôli jeho knihe. Pozrite sa na jeho vyšportované telo!

