TOTO urobila kvôli Farme Kvetka Horváthová a aj tak dostala košom!

Tešila sa na desiatu sériu Farmy, no jej radosť bola predčasná. Televízia Markíza dala Kvetke Horváthovej (41) prekvapivo stopku a na jej miesto nasadili neskúsenú Evu Evelyn Kramerovú (28). Práve tá bude na obraze sprevádzať životom súťažiacich. A to, že jej predchodkyňa naozaj nemala o pripravovanej rošáde „ani páru“, potvrdzuje aj fakt, že si kvôli Farme urobila vo svojom kalendári voľno. „S rodinou preto absolvovala dovolenku na Kréte už v polovici júla, aby bola v auguste plne k dispozícii pre Farmu a nakrúcanie,“ pokračoval náš zdroj. A to, že nejde o nejaký mediálny šum, nasvedčuje aj to, že samotná moderátorka sa netajila v rozhovoroch tým, že dovolenku musí stihnúť pred spustením reality šou, pretože potom už jej leto bude naplno oddané práci. Lenže človek mieni, televízia mení! „S úplne novým konceptom Farmy dochádza k prirodzenej zmene niektorých stabilných účinkujúcich. Novou sprievodkyňou života farmárov bude komička Evelyn, ktorá svojím prirodzeným humorom výborne zapadá do nového konceptu. Kvetke ďakujeme za jej vynikajúcu prácu na Farme počas uplynulých deviatich sezón,“ povedal nám Michal Borec – riaditeľ marketingu a PR televízie Markíza.

Vysmejú ju?

Strata istého džobu, ktorý jej každoročne pridelili v roku 2011, moderátorku zasiahla. Isté je, že ju pichlo poriadne pri srdci. „Viem určite, že Kvetka bola z tejto správy zdrvená, smutná a zároveň veľmi zaskočená. Jednoducho si ani v zlom sne nepredstavovala, že nebude súčasťou tejto Farmy,“ povedala nám otvorene jedna z bývalých farmárok, ktorá si želá ostať radšej v anonymite. O novej moderátorke Evelyn, ktorá vymení skúsenú Kvetu, si myslí svoje. „Vždy keď prišla na farmu medzi nás Kvetka, každý bol hneď v pozore a mali sme pred ňou rešpekt. Vždy sme si poslušne sadli či stíchli. Skrátka, ona k tej Farme patrila a vyžarovala autoritu. Veľmi pochybujem, že sa toto podarí Evelyn, veď je to komička a každý sa bude skôr smiať, ako mať rešpekt,“ myslí si. Nová moderátorka to bude mať o to ťažšie, že osadenstvo Farmy bude výsostne celebritné. A ako je známe, každá z tvárí, ktorá tam bude účinkovať, je extrovertná a bude sa chcieť predvádzať.

Amatérka zarobí viac

Moderovanie úspešnej relácie bolo pre Kvetku nielen prestíž, ale odchod z Farmy ju bude bolieť aj pre financie. Skúsená markizáčka si vďaka reality šou vždy prišla k slušnej sumičke. K jej bežnému platu z Telerána si tak za tri mesiace práce mohla podľa našich informácií privyrobiť dokopy osemnásťtisíc eur. Lenže o to viac šokujúce je, že v porovnaní s Kvetkou je Evelyn amatérka, ale na Farme pritom zarobí o pár tisíc viac ako pôvodná moderátorka. A o akú konkrétnu sumičku ide? Kyprá dlhovláska si po Farme môže na účet vložiť sumu dvadsaťjedentisíc eur. Nespravodlivé? Taký je mediálny trh a rozhodnutie televízie.

Uchytí sa?

Evelyn bude môcť využiť aj iné benefity, ktoré donedávna boli k dispozícii jej predchodkyni. O čo ide? Počas nakrúcania šou je vždy partnerom projektu nejaká automobilka a práve od nej mala moderátorka k dispozícii auto na prepravu za súťažiacimi. Toto privilégium teraz bude prislúchať výrečnej Evelyn. A keď bude Dolnokubínčanka šikovná ako Kvetka, po dohode s automobilkou bude môcť požičané auto využívať aj na osobné účely. To je už však v jej rukách a takisto to závisí od jej šikovnosti či od dobrej vôle automobilky. Jedno je isté, Evelyn, ktorá tvrdila, že išla len vyskúšať kasting, nakoniec získala prácu snov za veľmi slušný honorár a vyfúkla tak džob skúsenej moderátorke Telerána.