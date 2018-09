TOTO všetko musia v TVOJEJ TVÁRI znášať Dárius Koči, Zuzana Haasová, Martin Nikodým aj Miro Šmajda

Zrejme nikomu pred televíznou obrazovkou nenapadne, že Dárius Koči tancuje s nepríjemnými otlakmi, Mira Šmajdu z masky neskutočne svrbí tvár a Zuzana Haasová sa škerí do objektívu napriek bolestivým odreninám na koži. „Všetci to berú s humorom a ľahkosťou. Je to súčasť ich práce, nie je to pre nich po prvýkrát. Nikto sa ani nesťažoval, nereptal...“ tvrdil nám zdroj zo zákulisia šou Tvoja tvár znie povedome.

Dárius Koči (26): Utrpenie zo šošoviek

Odchlpovanie nôh absolvoval nielen kvôli Madonne, ale aj keď stvárňoval Justina Biebera. Dárius síce nemusel podstupovať tortúru depilácie voskom, pretože mu ich oholili strojčekom, ale najťažšie pre neho bolo obdobie, keď chlpy dorastali. Dalo sa to však zvládnuť. Na vlastnej koži si však vyskúšal aj to, čo zažívajú ženy vo vysokých opätkoch. Z lodičiek mal herec doráňané nohy, ale choreografiu na pesničku Hung up od Madonny musel odtancovať, akoby mal obuté papuče. Na Dáriusa čakajú aj ďalšie skúšky odolnosti. „Naposledy mi dávali šošovky do očí dvadsať minút! Vraj mám silný očný sval,“ prezradil. Všetci maskéri vrátane Dara sa pri tom poriadne zapotili.

Zuzana Haasová (37): Prišla o nechty

Nielen muži to majú ťažké, keď sa musia prevteliť do kože ženy. Zuzanu tiež poriadne potrápilo prevtelenie sa do opačného pohlavia. Najskôr musela zvládnuť vytvorenie plešiny, ale horšie bolo odstraňovanie masky. Speváčke z toho vznikli podliatiny na krku. Jednoducho maskérka musela vynaložiť trošku viac sily. Jednoduché nebolo ani zbaviť sa kostýmu. Pamiatka v podobe bolestivých odrenín jej ostala po odstránení obväzov okolo pŕs. A na manikúru už radšej preventívne ani nechodí – kvôli mužským maskám si musela dať zbrúsiť nechty, čo tiež nie je príjemné.

Martin Nikodým (47): Nevedel sa zbaviť silikónu

Niektoré ženy si dávajú do tela silikón dobrovoľne a Martin Nikodým ho zo seba nevedel zmyť niekoľko dní. Konkrétne to bolo z masky speváka Rag‘n‘Bone Man. Tri dni mu trvalo, kým sa masky celkom zbavil. Aj ženský kostým mu dal zabrať. Hodinové holenie vo vani – na niečo také veru moderátor nie je zvyknutý. A keď už mal nohy hladké ako žena, prišli na rad lodičky. Skončilo sa to, ako inak, otlakmi na palcoch. „Nevedel som si tiež dať von umelé zuby, ktoré mi maskéri vyrobili na mieru. Mal som pocit, že si vytiahnem aj vlastné,“ smeje sa Martin. Nakoniec mu s tým musel pomôcť hlavný umelecký maskér Vladimír Wittgruber.

Miro Šmajda (29): Znesie aj masku z lepidla

Spevák najvýraznejšie trpel asi pod maskou speváka Seala. „Mal som kožnú reakciu na lepidlo, ktoré mi spôsobilo fľaky na tele,“ prezradil spevák. Miro to však zobral s humorom a maskérom povedal, že v ďalšom kole chce pokojne ďalšiu masku plnú lepidla. Touto hláškou pobavil aj ľudí v zákulisí. Pre Mira je celkom namáhavé aj dochádzanie. Odkedy sa „upísal“ Tvojej tvári, najazdil už trinásťtisíc kilometrov. Býva v Prahe, kde má každý týždeň vystúpenia, ale na natáčanie do Bratislavy dochádza niekoľkokrát za týždeň.