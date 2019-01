TRI KAUZY, ktoré vami pohli v roku 2018 - už ste zabudli, čo urobila Tina, Vec a Fialová?

1. Odkaz vláde

Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej pohla spoločnosťou, svoje názory na dianie v spoločnosti vyslovilo aj veľa umelcov. Medzi tých, ktorí sa vyjadrili najostrejšie, patrí Branislav Kováč (42), známy ako raper Vec. V marci vyšiel s piesňou, ktorú venoval zavraždeným a poslal aj jasný odkaz vláde: „Vy všetci máte na rukách krv.“ Okrem iného spieva aj: „Zadarmo lístok na vlak strč si do r*ti. Sloboda nie je trváca a tá naša teraz prudko krváca,“ či „A mami, ak si na MDŽ obdarená ružou a ak to bolo od hentých krivých, podlých mužov, vedz, že bola hnojená slzami a krvou. Nezahoď ju, previaž ju tou najčernejšou stuhou.“

Raper spieval túto pieseň aj na odovzdávaní cien Biela Vrana za rok 2018, ktoré sa udeľujú ľudom, ktorí sa neboja poukazovať verejne na špinavosti, ktoré sa dejú v našej spoločnosti. Tentoraz cenu získali investigatívni novinári a in memoriam zavraždený Ján Kuciak.

2. Priznala chorobu

Speváčka Tina (34) priznala v lete pravý dôvod, prečo sa stiahla zo šoubiznisu. Už dávnejšie jej diagnostikovali totiž vážne neurologické ochorenie, sklerózu multiplex. Mnohých šokovala tým, že odmieta lieky, rozhodla sa žiť s chorobou „v mieri“. Rozpútala veľkú polemiku o tom, či je to zodpovedné voči sebe, aj voči jej deťom. Lekári s jej postojom nesúhlasia, pretože existujú moderné lieky, ktoré dokážu ochorenie aspoň spomaliť. Šarm oslovil Jaroslavu Valčekovú, predsedníčku Združenia sclerosis multiplex Nádej, ktorá vyslovila prekvapivý názor. Môžete si ho prečítať TU.

Na Vianoce zverejnila na sociálnej sieti fotografiu s bývalou primárkou neurológie, ktorú paradoxne tá istá choroba pripútala na vozík a lieky jej nepomohli. Je to pre ňu potvrdením, že sa rozhodla správne.

3. Ostrá výmena názorov na interrupcie

Keď sa kotlebovci rozhodli, že pozmenia zákon, ktorý by zúžil práva žien na interrupciu, herečka Zuzana Fialová (44) v relácii Sedem vyhlásila: „Tam nejakí škaredí muži sedia a celý deň debatujú o našich materniciach… Úplný blázinec! Chcú prikazovať ženám, že musia donosiť deti. Takí škaredí muži, ktorým sa to možno raz náhodou podarilo.“ Keď jej kolega povedal, že proti interrupciám brojí aj dôstojný pán Marián Kuffa, ktorý prišiel kotlebovcov podporiť do parlamentu, poznamenala, že nie je teda dôstojný. Nazvala ho aj bláznom, on ju za to v kázni označil za posadnutú, ale poslal jej požehnanie.